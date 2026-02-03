ليفاندوفسكي يحدد موعد حسم مستقبله مع برشلونة

حدد نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي موعدا لحسم قراره بشأن مستقبله مع النادي.

ومن المتوقع أن يرحل المهاجم المخضرم عن برشلونة مع انتهاء عقده الحالي في الصيف المقبل، وسط تكهنات تشير إلى رغبة العملاق الإسباني في التعاقد مع مهاجم جديد.

ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان برشلونة يملك المال الكافي لإتمام الصفقة، لكن حتى الآن، لم تغلق إدارة برشلونة الباب نهائيا أمام إمكانية الإبقاء على ليفاندوفسكي، لكنها ستشترط عليه خفض راتبه بشكل كبير، وقبول اللعب كبديل.

وكان ليفاندوفسكي (37 عاما) هدفا رئيسيا للعديد من الأندية السعودية في السنوات الأخيرة، لكنه رفض الانتقال في مناسبات عديدة، فيما يقول الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية كيري هاو إنه رفض مجددا عرضا آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أبدى أكثر من ناد استعداده لتقديم عقد مغر له.

موعد حسم ليفاندوفسكي مستقبله مع برشلونة

ووفقا لتوماس فلودارتشيك، كما نقلت عنه صحيفة "سبورت" الكتالونية، لن يتخذ ليفاندوفسكي قراره بشأن مستقبله حتى أبريل/نيسان من هذا العام، حيث يتطلع اللاعب المخضرم بشغف لمعرفة من سيتولى زمام الأمور بعد انتهاء انتخابات رئاسة النادي في مارس/آذار القادم، وما هي العروض المقدمة له.

ويعتبر الرئيس الحالي خوان لابورتا المرشح الأوفر حظا للاستمرار، وهو ما يجعل ليفاندوفسكي يرفض النظر في العروض المقدمة من الدوري الأمريكي لكرة القدم أو السعودية إلا بعد أن تتضح له الأمور بشأن موقف برشلونة.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت زوجة ليفاندوفسكي آنا ليفاندوفسكي أنها تعتقد أن هذا "ربما يكون هو عامه الأخير في برشلونة".

وقد انتشرت شائعات عديدة حول سعي برشلونة الحثيث لضم مهاجم من الطراز الرفيع هذا الصيف، ولن تكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها وعد التعاقد مع لاعب كبير في انتخابات رئاسة النادي لكسب الأصوات.

وقاد ليفاندوفسكي برشلونة للحفاظ على لقب كأس السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي، بعدما سجل هدفا في شباك ريال مدريد في المباراة النهائية التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بنتيجة 3-2.

وخاض المهاجم البولندي مع برشلونة هذا الموسم 26 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم لزملائه ثلاث تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ومنذ وصوله إلى برشلونة صيف عام 2022، لعب ليفاندوفسكي 173 مباراة في جميع البطولات سجل فيها 123 هدفا وصنع 23 تمريرة حاسمة أخرى، وساهم في تتويج البلوغرانا بـ6 ألقاب، وهي الدوري الإسباني (2)، وكأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (3).