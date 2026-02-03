لامين جمال يصنع فرصًا تهديفية تضاهي غولر وفينيسيوس مجتمعين

صنع مهاجم برشلونة لامين جمال فرصًا تهديفية تُضاهي تقريبا رصيد مهاجما ريال مدريد أردا غولر وفينيسيوس جونيور مجتمعين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

خلال مباراة إلتشي، سجّل جمال الهدف الأول، وصنع الثاني، وقدّم التمريرة الحاسمة للثالث ليعزز مكانته كأخطر لاعب في الليغا.

ويسير جمال على نفس الدرب الذي أوصله الموسم الماضي إلى أن أصبح اللاعب الأكثر صناعة للأهداف، والتمريرات الحاسمة، والتمريرات المفتاحية في الدوري الإسباني.

وأنهى نجم برشلونة الموسم الماضي بـ56 تمريرة حاسمة أو مُؤدّية للتسجيل، أي أكثر بسبع فرص مما حققه أليكس باينا مع فياريال قبل انضمامه إلى أتلتيكو مدريد.

لامين جمال يصنع فرصًا تهديفية تضاهي غولر وفينيسيوس

تُعدّ التمريرات الحاسمة، والتمريرات التي تُمهّد للأهداف، والتمريرات التي تُخلق فرصًا مُحققة، مقياسًا مثاليًا لتأثير اللاعب الهجومي، بغض النظر عن الأهداف.

ويتصدر لامين جمال هذا التصنيف، برصيد 40 تمريرة حاسمة.

بدأ اللاعب الدولي عام 2026 بمستوى لا يُصدّق، كما يتضح من أدائه الأخير، حيث سجّل أهدافًا أو صنع تمريرات حاسمة في آخر خمس مباريات متتالية.

فمنذ نهائي كأس السوبر الإسباني، يُقدم لامين أداءً أسطوريًا لا يُمكن إيقافه.

وبلغ رصيد لامين جمال من صناعة الأهداف في الدوري الإسباني:

8 تمريرات حاسمة

31 تمريرة مفتاحية

تمريرة واحدة ممهدة للتسجيل

ولا يقترب منه سوى كيليان مبابي برصيد 30 تمريرة.

وتظهر الأرقام أن جمال صنع تقريبًا نفس عدد فرص التسجيل التي صنعها أردا غولر وفينيسيوس، حيث بلغ مجموع فرص لاعبي ريال مدريد 44 فرصة.

وعلى صعيد المسابقات الأوروبية الكبرى، يمتلك لامين جمال 55 تمريرة حاسمة، في المركز الثاني خلف مايكل أوليس، مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 62 تمريرة حاسمة.