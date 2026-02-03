لابورتا يسخر من "غطس" مبابي ويستعد للاستقالة من رئاسة برشلونة

سخر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا من المحاولات المتكررة للفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، للحصول على ركلات جزاء خلال المباراة الماضية للفريق الملكي ضد رايو فاليكانو.

وخلال المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد الماضي لحساب الجولة 22 من الليغا، أسقط مبابي نفسه أكثر من مرة في محاولة منه للحصول على ركلة جزاء تُعيد لفريقه التقدم في ظل نتيجة التعادل (1-1) التي ظلت صامدة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وتجاهل حكم الساحة إيسيدرو دياز محاولات مبابي، إلى أن احتسب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد تدخل من نوبل ميندي مدافع رايو فاليكانو على الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد داخل المنطقة، وقد ترجمها مبابي إلى هدف الفوز.

وأثناء حضور لابورتا برفقة مدرب برشلونة هانسي فليك وعدد من لاعبي الفريق الكتالوني حفل الذكرى 120 لتأسيس صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سُئل لابورتا عن تصرفات مبابي فأجاب بشكل حازم: "غطس. ما يقوم به تمثيل واضح".

موعد استقالة لابورتا

وتأتي تصريحات لابورتا قبل أقل من أسبوع من بدء الموعد المحدد لتقديم استقالته من رئاسة برشلونة، للتنافس مجددا على المنصب في الانتخابات القادمة، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة "من حيث المبدأ قد يتبقى للابورتا نحو 4 مباريات فقط في منصبه خلال هذه الولاية الثانية (ألباسيتي، ريال مايوركا، مباراة محتملة في نصف نهائي كأس الملك، جيرونا)، وبعد المباراة الأخيرة قد يُقدم على خطوة الاستقالة".

وبحسب النظام الأساسي لبرشلونة يحق للابورتا الاستقالة من منصبه في الفترة الممتدة بين 9 فبراير/شباط الجاري حتى 21 مارس/آذار المقبل، حتى يتنافس على المنصب مرة أخرى في الانتخابات.

لابورتا يشيد بالمدرب فليك

وفي الوقت نفسه أشاد لابورتا بعمل المدرب فليك، مؤكدا أنه إذا فاز بالانتخابات فإن الألماني سيبقى في منصبه إذا ما أراد ذلك.

وقال لابورتا "كان من المهم بالنسبة لنا التعاقد مع شخص يمتلك خبرة ومعرفة واسعة، لكنه إن كان ظاهرة كمدرب فهو أعظم كإنسان. في يوم التعاقد معه أدركنا أننا نقوم بشيء مهم، لأنه مدرب متكامل يعرف كيف يقود مجموعة، وخصوصا مجموعة تضم لاعبين شبان إلى جانب أصحاب الخبرة".

وأضاف "إذا عدتُ رئيسا فسيبقى مدربا لفريقنا حتى الوقت الذي يريده هو. إنه يعرف النادي جيدا وسيكتسب خبرة أكبر. هو لم يكن بحاجة إلى مزيد من سنوات الخبرة لكنه المدرب المثالي لهذه المرحلة من تاريخ برشلونة، وبفضله نعيش فترة رائعة للغاية".

ويحل برشلونة الليلة ضيفا ثقيلا على ألباسيتي المنافس في الدرجة الثانية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.