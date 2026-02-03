كيف يخطط المنتخب السعودي لمونديال 2026؟

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم خطة إعداد شاملة للمنتخب الأول لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

وترتكز الخطة على قائمة أولية تضم 80 لاعبا من دوري روشن للمحترفين، يخضعون لنظام متابعة متكامل يربط بين الأجهزة الفنية والطبية للمنتخب ونظيرتها في الأندية، مع الاعتماد على التحليل العلمي الدقيق لمؤشرات الأداء البدني ومعدلات النوم والتغذية والتركيب العضلي.

وتتضمن الاستراتيجية متابعة ميدانية مستمرة للاعبين خلال مشاركاتهم في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تحليل بيانات أجهزة تتبع الأداء التقنية لإدارة الأحمال اللياقية وضمان الجاهزية القصوى.

ويقيم الأخضر معسكرا في قطر من 22 إلى 30 مارس/آذار المقبل، يتخلله مواجهتان وديتان أمام مصر وصربيا، بالتزامن مع برنامج تحليل استشرافي لمتابعة منافسي المنتخب السعودي في مجموعته بكأس العالم، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم القرارات الفنية قبل الاستحقاق العالمي.

يشار إلى أن منتخب السعودية لكرة القدم تأهل ست مرات إلى نهائيات كأس العالم، كان آخرها عام 2022 بقطر، حيث حقق أحد أبرز الانتصارات في تاريخ الكرة السعودية بفوزه على الأرجنتين التي توجت باللقب.