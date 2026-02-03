محمود كهربا يروي تفاصيل أزمته مع القادسية الكويتي.. والنادي يرد

كشف اللاعب المصري محمود كهربا عن تعرضه للاحتجاز في الكويت، مؤكدا أنه لم يُبلغ أحدا بما حدث إلا بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية مع محاميه وعودته إلى مصر.

وأعلن محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق، فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي من طرفه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية.

وأكد كهربا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" على خاصية "الستوري" أنه أصبح لاعبا حرا وفقا للوائح فيفا، مع الاحتفاظ الكامل بكافة حقوقه القانونية.

وأوضح خلال حديثه لوسائل إعلام أن مستحقاته المالية لدى نادي القادسية الكويتي تأخرت لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لم يدخل في أي جدال مع إدارة النادي.

وأضاف كهربا أن انتهاء صلاحية تأشيرته أدى إلى احتجازه فور وصوله إلى المطار وحبسه في منطقة الإبعاد لمدة ساعة ونصف، مشيرا إلى أن إدارة القادسية كانت تسعى لمنعه من دخول دول الخليج لمدة خمس سنوات بسبب مستحقاته المالية على حد قوله.

وأشار اللاعب أيضا إلى أن تراجع مستوى فريق القادسية انعكس على أدائه الشخصي.

القادسية الكويتي يرد

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر داخل نادي القادسية الكويتي أن "كهربا كان مرفوعا من قائمة نادي القادسية الكويتي منذ أكثر من 3 أسابيع، بناء على قرار التونسي نبيل معلول المدير الفني للفريق بسبب سوء مستواه الفني".

سبق وأشارت جريدة الجريدة الكويتية، في يناير/كانون الثاني إلى موافقة مجلس إدارة النادي على طلب اللاعب بإنهاء عقده والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، الذي تمنى له التوفيق في محطته المقبلة.

وكانت الجريدة قد انفردت في عددها الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخبر نية القادسية إنهاء عقد "كهربا" في الميركاتو الشتوي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني نهائيا، حيث طالب معلول بالتعاقد مع محترف بديل.

وانضم كهربا إلى القادسية في أغسطس/آب الماضي بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق الاتحاد الليبي، وجاء التعاقد بناء على توصية الجهاز الفني نظرا لما قدمه اللاعب من مستويات مميزة مع أنديته السابقة في مصر والسعودية وليبيا.