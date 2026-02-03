فشل الصفقة التبادلية لكانتي والنصيري بين فنربخشة والاتحاد

أعلن فنربخشة اليوم الثلاثاء تعثر صفقة تبادلية مع الاتحاد لانتقال لاعبه نغولو كانتي إلى الفريق المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتعاقد النادي السعودي مع يوسف النصيري.

وقال فنربخشة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "تم التوصل إلى اتفاقيات مع اللاعبين واستكمال الفحوص الطبية اللازمة للاعب المنتقل والحصول على الموافقات المطلوبة. وأوفى نادينا بجميع التزاماته في الوقت المحدد وبشكل كامل".

وأضاف: "مع ذلك، ونظرا لإدخال النادي المنافس (الاتحاد) معلومات خاطئة في نظام إدارة الانتقالات "تي إم إس"، لم يتمكن نادينا من إتمام الإجراءات خلال فترة التسجيل المحددة".

وأردف: "وعليه، طلبنا تمديدا للمهلة وأجرينا المناقشات اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واتخذنا جميع الخطوات اللازمة لحل المشكلة".

وأشار: "رغم ذلك، لم يكمل النادي المنافس (الاتحاد) الإجراءات المطلوبة دون تقديم أي مبرر لنا. ونتيجة لهذه التطورات، وللأسف، لم تستكمل عملية الانتقال".

وتعاقد فنربخشة مع المغربي الدولي يوسف النصيري في عام 2024 لمدة خمس سنوات قادما من إشبيلية الإسباني.

وانضم الفرنسي كانتي إلى الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشلسي الإنجليزي لمدة موسمين ونصف وساهم في تتويج الفريق السعودي بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن كانتي أجرى بالفعل الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله رسميا إلى فنربخشة.

وأوضحت أن عقد كانتي مع فنربخشة كان من المفترض أن يمتد حتى صيف 2028 في صفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو نظرا لأن عقده مع الاتحاد ينتهي في صيف العام الجاري، بينما سيحصل على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو مقارنة بـ 25 مليونا كان يتقضاها سنويا مع الاتحاد.

وجاء قرار كانتي بالموافقة على العرض التركي رغبة منه في العودة إلى أوروبا لتعزيز فرص انضمامه إلى المنتخب الفرنسي والمشاركة في كأس العالم 2026.