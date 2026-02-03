قطعة دجاج تضع طفلا بين المشاهير وتمنحه عضوية مجانية بنادٍ إنجليزي

تفاعلت مواقع التواصل مع روري الذي كان يشجع فريق وولفرهامبتون في ملعب مولينيو، والذي بكى بحرقة عندما أخذ والده قطعة دجاج من طعامه الخاص.

ووفق حلقة (2026/2/3) من برنامج "شبكات"، فلم يقتصر التفاعل على بكاء الطفل الذي التقطته عدسة أحد المصورين، ولكنه امتد أيضا لردة فعل النادي على الواقعة.

وبحسب ما أظهرته الكاميرات فإن القصة بدأت عندما التقط والد روري قطعة الدجاج من وجبة ابنه بشكل عفوي وواصل متابعة المباراة بين وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يكن يعرف ما الذي سيترتب على فعلته.

ما حدث أن الطفل نسي المباراة وكل شيء وانهمر في بكاء مرير على قطعة الدجاج، وهنا التقطته عدسة أحد المصورين، لينتشر المقطع بعدها على مواقع التواصل حاصدا ملايين المشاهدات.

وعلى الفور، انتبهت إدارة وولفرهامبتون للواقعة فقررت تعويض روري عن دموعه بطريقة ربما لم يحلم بها يوما، حيث أقامت له فعالية خاصة قبل مباراة الفريق مع بورنموث.

وخلال هذه الفعالية، حصل روري على تذكرة خاصة للحضور ثم أهدته تميمة النادي "وولفي"، كيسا مليئا بقطع الدجاج المقلي وطلبت من الأب ألا يقترب منه.

ليس هذا فقط، فقد حصل الطفل على قميص النادي وتذاكر كبار الشخصيات (VIP)، فضلا عن عضوية نادي يونغ وولفز، الذي يعتبر حلما لكل طفل بالمدينة.

سخرية وتعاطف وثناء

وعلى مواقع التواصل، انتشرت التعليقات ما بين ساخر من روري ومشفق عليه ومغبط له، ومتحسر على حاله مقارنة بهذا الولد المحظوظ.

فقد سخر وليد مما اعتبره بخل الأطفال، وبكاءهم بسبب ودون سبب، بقوله:

"ترى الأطفال بخلا ما بيحبوا يطعموا حدا من أكلهم.. إذا اكلت منهم بيبكوا وإذا ما طعميتهم من أكلك كمان بيبكوا"

في المقابل، أبدت لمى تعاطفا شديدا مع دموع الطفل، بقولها:

"حرام زعلت عليه والله، ما في شي بيستاهل تنزل دموعك عليه، لازم الأب يعوضو بهدايا أكبر ويصوروه وهو عم يضحك"

أما أبو يوسف، فأثنى على موقف النادي، بقوله:

"والله تصرف النادي رائع، بكرا باخد ابني وآكل أكلاتو بمدرجات ريال مدريد، بلكي يعملولنا نفس الشي"

وأخيرا، تحسر حمزة، على حظه مع المصورين مقارنة بحظ روري، قائلا:

"حضرت مباريات كرة قدم بعدد شعر راسي، وما ضل حركة ما عملتها.. شجعت، بكيت، نمت، زبطت حالي، بهدلت حالي، قعدت بالـVIP، ولا مرة صورتني الكاميرا.. آخر شي فكرت أتعرف على المصور"

وكانت نتيجة المباراة التي بكى فيها روري التعادل السلبي، فيما خسر وولفرهامبتون في المباراة الثانية بهدفين دون مقابل، لكن النادي لم يتردد في تكريم مشجعه الصغير.