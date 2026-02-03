بنزيمة يودع الاتحاد وجماهيره بكلمات مؤثرة بعد انتقاله إلى الهلال

ودع النجم الفرنسي كريم بنزيمة نادي الاتحاد السعودي وجماهيره بكلمات مؤثرة بعد إعلان انتقاله إلى الهلال، وذلك رغم بيان "العميد" المقتضب عن رحيل مهاجمه.

وشارك بنزيمة صورة له بقميص الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وكتب معلقا: "الاتحاد، ينتهي هذا الفصل هنا، لكن الاحترام والامتنان سيظلان دائما. شكرا للنادي ولطاقم العمل ولزملائي في الفريق، وشكر خاص للجماهير على حفاوة الاستقبال والحب والطاقة التي غمرتموني بها كل يوم".

بنزيمة يودع الاتحاد بعد انتقاله للهلال

وأضاف الفرنسي: "لقد منحتني هذه الرحلة الكثير، على الصعيدين الشخصي والمهني، وأغادر برأس مرفوع، فخورا بتمثيل هذه الألوان وبكل ما تشاركناه سويا، وأتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم. مع كل الاحترام".

في المقابل، سبق هذه الرسالة الوداعية بيان اتحاد جدة الذي اكتفى فيه بمنشور نصي عبر المنصات، قال فيه: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيمة".

وأثار وداع بنزيمة وكلماته المؤثرة مقابل بيان الفريق السعودي البسيط تفاعل الناشطين عبر المنصات، متوقعين حدوث أمر في الكواليس لا يعرفه الكثيرون أدى إلى هذه الحالة.

وكان بنزيمة قد رفض اللعب في آخر مباراتين مع الفريق احتجاجا على العرض الذي قدمه الاتحاد لتجديد عقده، فيما رأى آخرون أن تصرفات المهاجم الفرنسي هي التي دفعت النادي إلى وداعه بهذا الشكل.

وكان الهلال السعودي قد أعلن تعاقده مع بنزيمة في صفقة انتقال حر فور إعلان الاتحاد إنهاء تعاقده مع اللاعب، في عقد سيمتد لعام ونصف، وسط ترحيب واحتفاء كبير من جمهور "الزعيم".