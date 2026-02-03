تسريب صادم من داخل غرفة ملابس ريال مدريد

لا تزال أصداء السقوط المدوي لريال مدريد أمام بنفيكا بنتيجة (2-4) بدوري أبطال أوروبا تثير عواصف من الانتقادات داخل أروقة النادي الملكي، وسط تقارير تتحدث عن تصدع داخلي وأزمة هيكلية تضرب صفوف الفريق.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" عن الإعلامي راؤول فاريلا خلال برنامج "لا تربيو"، فإن الوضع داخل "فالديبيباس" يتجاوز مجرد تعثر رياضي إلى أزمة عميقة في الانضباط والتحضير.

فاريلا وجّه تساؤلات حادة حول غياب الهوية الفنية للفريق، مشيرا إلى وجود حالة من "التراخي" في التدريبات اليومية، خاصة بعد خروج الفريق من كأس الملك وتلقيه الهزيمة الأوروبية الأخيرة.

وأضاف: "قالوا إن مباراة ألباسيتي كانت جيدة لأنهم حصلوا على أسابيع راحة. وقالوا إن مباراة بنفيكا كانت سيئة لأنهم لم يحصلوا على أسابيع راحة للتعويض أمام برشلونة. هذا ما قيل. والآن لديهم أسابيع راحة".

كشف فاريلا أن المدرب ألفارو أربيلوا يظهر التزاماً في مرافق النادي يفوق بعض لاعبي الفريق الأول، حيث يواظب على التدريبات البدنية الشاقة بنفسه.

واعتبر الإعلامي الإسباني أن ما يفعله أربيلوا يعكس فجوة في "أخلاقيات العمل"، موضحا أن المدرب يقدم نموذجا للانضباط يفتقده بعض نجوم الفريق الذين تحوم الشكوك حول مدى جديتهم في التدريبات.

رسالة من غرفة الملابس

وفي هذا السياق، كشف فاريلا عن الرسالة التي تلقاها من داخل غرفة ملابس ريال مدريد مباشرة بعد الخسارة في لشبونة: "ما يجب فعله هو إعادة بناء بيت ذي أساسات ضعيفة وأشخاص يعيشون فيه".

واختتم فاريلا حديثه بالتأكيد على أن الوضع داخل ريال مدريد لم يعد مجرد تراجع نتائج، بل أزمة تحتاج إلى عمل وإصلاح جذري، مشيرا إلى أن الرسالة من الداخل واضحة: "علينا أن نعمل من خلال لعب المباريات"، في إشارة إلى أن الانقسام الداخلي أصبح واقعا لا يمكن تجاهله.