"ممنوعون من الهواتف".. ديوكوفيتش يُثير الجدل بطريقة تربية أطفاله 

رغم تربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش على عرش التنس لسنوات طويلة بفضل صلابته الذهنية، إلا أن المعركة الأصعب التي يخوضها الآن ليست داخل الملاعب، بل داخل منزله. وكشف مؤخراً عن قواعد صارمة يتبعها في تربية أطفاله، تسببت في موجة واسعة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"ممنوعون من الهواتف".. ديوكوفيتش يُثير الجدل

في تصريحات صريحة، أعلن ديوكوفيتش وزوجته يلينا أنهما يمنعان طفليهما، ستيفان (11 عاماً) وتارا (8 أعوام)، من امتلاك هواتف محمولة. وأوضح الأسطورة الصربي: "أبنائي لا يملكون هواتف، ولن يحصلوا عليها حتى ينضجوا بما يكفي".

واعترف ديوكوفيتش أن هذا القرار يضع طفليه في موقف محرج أمام زملائهم في المدرسة، حيث قال: "يشتكون دائماً من أن الجميع يملك هواتف باستثنائهم". ومع ذلك، يصر "البلقاني" على أن تشكيل الشخصية يكمن في القدرة على قول "لا" للراحة والاندماج الأعمى مع التيار.

جدل واسع: هل هي رفاهية الأغنياء؟

انقسمت الآراء حول قرار ديوكوفيتش؛ ففي حين رأى البعض أن هذا الانضباط هو سر نجاحه ونقله لأبنائه، انتقد آخرون موقفه مشيرين إلى أن "الحياة العادية" تتطلب هواتف للتواصل مع الأطفال، وأن ديوكوفيتش يتمتع برفاهية وجود "سائقين وخادمة" يرافقون أطفاله، مما يجعله في غنى عن تزويدهم بهواتف للاطمئنان عليهم.

نهائي أستراليا 2026: ألكاراز يُسقط الإعصار

وعلى الصعيد الرياضي، شهدت بداية موسم 2026 لحظة تاريخية في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث خسر ديوكوفيتش النهائي أمام النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز. ورغم بداية نوفاك القوية وفوزه بالمجموعة الأولى (6-2)، إلا أن طاقة "العملاق الصغير" ألكاراز حسمت اللقب لصالحه.

بروح رياضية عالية، وجه ديوكوفيتش رسالة مؤثرة لمنافسه عبر حساباته: "أحسنت يا كارلوس، أيها العملاق الصغير، يا ساحر أوز الشاب! بطل جدير وشخص رائع وصانع للتاريخ".

سر التراجع البدني لديوكوفيتش

أرجع ديوكوفيتش خسارته للرقم القياسي في أستراليا إلى "فقدان الطاقة" في المجموعتين الثانية والثالثة، مؤكداً أنه كان على بُعد مجموعتين فقط من كتابة فصل جديد في تاريخ الغراند سلام، لكنه عبر عن امتنانه الكبير لجمهور أستراليا الذي سانده طوال المشوار.