دوري أبطال أوروبا: جدول مباريات الملحق والمواعيد والقنوات الناقلة

يواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، موناكو في ملحق دوري أبطال أوروبا لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وذلك وفقًا للقرعة التي أُجريت يوم الجمعة الماضي.

وتقام مباراة الذهاب في 17 فبراير/شباط الجاري على ملعب لويس الثاني، ومباراة الإياب في 25 من الشهر نفسه على ملعب حديقة الأمراء.

مواجهة فرنسية خالصة

في الموسم الماضي، أوقعت القرعة فريق العاصمة في مواجهة بريست، أحد فرق الدوري الفرنسي، حيث واجهه ثلاث مرات خلال عشرين يومًا.

ويتكرر السيناريو نفسه مع موناكو، حيث سيلتقي الفريقان يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 25 فبراير/شباط وكذلك في الدوري الفرنسي خلال الجولة 25 (من 6 إلى 8 مارس/آذار).

القنوات الناقلة لمباريات الملحق الأوروبي المرهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قنوات beIN Sports

مواعيد مباريات ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026

غلطة سراي – يوفنتوس (18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر).

(18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر). موناكو – باريس سان جيرمان (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). بوروسيا دورتموند – أتالانتا (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). بنفيكا – ريال مدريد (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026

كاراباخ – نيوكاسل (18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر).

(18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر). كلوب بروج – أتلتيكو مدريد (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). بودو/غليمت – إنتر ميلان (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). أولمبياكوس – باير ليفركوزن (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

مواعيد مباريات إياب الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026

أتلتيكو مدريد – كلوب بروج (18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر).

(18:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، 20:45 بتوقيت السعودية وقطر). باير ليفركوزن – أولمبياكوس (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). إنتر ميلان – بودو/غليمت (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

(21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر). نيوكاسل يونايتد – كاراباخ (21:00 بتوقيت الجوائر والمغرب، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

إعلان

الأربعاء 25 فبراير/شباط 2026