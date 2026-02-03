أثار تمثال دُشن مؤخرا للنجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب ميوناريوس حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصميمه السيئ للغاية.

وكُشف عن تمثال لفالكاو (39 عاما) أُنجز على يد الفنان روبرتو ميتشل، وقد صُنع من الحديد المطلي بأكسيد النحاس، ويبلغ ارتفاعه 1.7 مترا ويزن 195 كيلوغراما بحسب موقع "فوتبول ريد" الكولومبي.

تمثال صادم للكولومبي فالكاو يثير الجدل والسخرية

ووضع التمثال في المركز الترفيهي 3001 بمنطقة باهيا كونتشا التي تتميز بأنها واحدة من الوجهات السياحية البحرية البارزة في كولومبيا وتشتهر بشواطئها الخلابة، وكُتب عليه "تكريم في حياته".

ودشن التمثال بتمويل من ثري كولومبي معجب بفالكاو الذي يُعد واحدا من أساطير كرة القدم في البلاد وقد حقق نجاحات عديدة في الملاعب الأوروبية.

وانهالت العبارات القاسية والساخرة على تصميم التمثال الذي أثار شكله النهائي الكثير من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية عددا من التعليقات الساخرة مثل "نمر جائع"، في إشارة إلى اللقب الذي اشتهر به فالكاو.

كما نالت التعليقات الساخرة من المصمم إذ كُتبت عبارات بحقه من قبيل "الفن يجري في عروقه"، "لقد اقتربت من شبيهه، واصل على هذا النحو".

مسيرة فالكاو

وخلال مسيرته الاحترافية تُوج فالكاو بـ13 لقبا مع جميع الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده.

وحصد فالكاو لقب الدوري الأوروبي مرتين إحداهما مع بورتو البرتغالي موسم 2010-2011، والأخرى مع أتلتيكو مدريد موسم 2011-2012، كما فاز مع الثاني بلقب كأس السوبر الأوروبي 2013، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ومع بورتو تُوج فالكاو بالدوري البرتغالي (2)، ومثلهما في كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، كما حصد مع موناكو لقب الدوري الفرنسي مرة وحيدة، ومثلها الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت.

وعلى الصعيد الدولي قاد فالكاو منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أميركا للشباب تحت 20 عاما، في عام 2005.

إعلان

ودافع فالكاو عن قميص المنتخب الأول لكولومبيا في 105 مباريات سجل خلالها 36 هدفا وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.