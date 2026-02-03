لماذا يخفي برشلونة 300 ألف قطعة ملابس دون ترخيص؟

أنفق نادي برشلونة أربعة ملايين يورو قبل موسمين لتوفير أطقم وقمصان، في خضم معركة تجديد العقد مع نايكي، كتكتيك ضغط وكخطة بديلة إذا فشل تجديد العقد مع الشركة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "إل باييس"، لم ترَ هذه القطع البالغ عددها 300 ألف النور قط، وهي مخزنة في مستودع داخل مبنى صناعي في برشلونة. وبعضها لا يزال يحمل ملصقاته وأسعاره البالغة 89 يورو (نحو 96 دولارا)، ولكن بدون شعار العلامة التجارية الشهيرة، بل يحمل بدلاً منه شعار النادي وختم "بيهاب تك" (مركز برشلونة للابتكار).

جدد برشلونة أخيرا عقده مع نايكي مقابل 1.7 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) حتى عام 2038، ولكن في مراحل معينة من المفاوضات، التي تضمنت البحث عن شركة أخرى مثل "بوما" وكادت أن تفشل، احتاج النادي إلى أطقم لجميع فرقه المحترفة، بالإضافة إلى آلاف الأطقم للفريق الأول لمتاجره.

ووفقا لجوزيب ماريا ميسيغوير، رئيس قسم التراخيص والتسويق في برشلونة، لا توجد خطط فورية لاستخدام هذه الملابس، لأنها ملابس تقنية تمتلك نايكي حقوقها الحصرية، وأي استخدام لها يتطلب موافقة الشركة.