المغربي زابيري هداف كأس العالم للشباب ينتقل إلى رين الفرنسي

أعلن نادي رين الفرنسي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي الشاب ياسر زابيري، لاعب فريق فاماليكاو البرتغالي.

وكشف النادي الفرنسي في بيان، أن زابيري (20 عاما) سيحمل ألوان الفريق لثلاثة مواسم، مرتديا الرقم 77، مؤكدا أنه من بين أفضل اللاعبين الشباب الذين تألقوا العام الماضي، بعد موسم مميز توهج خلاله كثيرا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي.

المغربي زابيري ينتقل إلى رين الفرنسي

وتوج زابيري هدافا للبطولة وسجل هدفين في المباراة النهائية أمام الأرجنتين ليقود المغرب للتتويج باللقب في إنجاز تاريخي.

من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لنادي رين أرنو بويل، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، بالصفقة، مبرزا أن الإدارة ستتابع تطور اللاعب عن كثب تماما كما حدث مع نجوم مغاربة آخرين مثل آيت بودلال ونايف أكرد.

وأشار بويل إلى أن زابيري يتمتع بإمكانات كبيرة وطموح واضح، كما أشاد بدور أكاديمية محمد السادس في تكوين اللاعبين الشباب.

أما المدير الرياضي للنادي لويس ديزيري فأفاد بأن التعاقد مع المهاجم المغربي ياسر زابيري جاء بعد متابعة دقيقة لأداء اللاعب في الدوري البرتغالي ومونديال الشباب.

وفي هذا السياق، أكد ديزيري أن زابيري لاعب قادر على قراءة اللعب، يمتلك قدرة بدنية عالية وسلوكا احترافيا داخل الملعب، مشددا على أن النادي يطمح لأن يمنحه فرصة الظهور والتألق تحت ألوان الفريق.

بدوره، أعرب ياسر زابيري عن سعادته بالانضمام إلى رين، مشيرا إلى أنه اختار النادي الفرنسي بعناية بعد الاطلاع على مشروعه الكروي واستشارة زملائه السابقين.

وصرح النجم الواعد: "أعرف أنني اخترت المكان الصحيح للتطور، وأتطلع إلى إثبات نفسي ومواصلة تطوري كلاعب شاب".

يشار إلى أن ياسر زابيري من مواليد عام 2005، وقضى تسع سنوات من التكوين في أكاديمية محمد السادس، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع نادي اتحاد تواركة المغربي في يناير/كانون الثاني 2024.