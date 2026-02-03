لاعب فرنسي يترك فريقه بعد تعرض أبنائه لتمييز عنصري

أنهى المهاجم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين تجربته مع فريق كلوب أمريكا المكسيكي، بعد أيام من تعرض أبنائه لحادثة تمييز عنصري.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن سانت-ماكسيمين (28 عاما) لم ير إمكانية الاستمرار مع كلوب أمريكا الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي السعودي، بسبب هذه الحادثة التي وقعت في إحدى المدارس.

ونشر النادي بيانا رسميا قصيرا عبر حسابه على منصة إكس ودع فيه اللاعب وشكره على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق دون توضيح سبب الرحيل.

وكتب كلوب أمريكا "شكرا جزيلا لك على حملك ألواننا يا سانت-ماكسيمين، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المستقبلية!".

وجاء هذا المنشور بعد ساعات من رسالة نشرها سانت-ماكسيمين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" كشف فيها عن تعرض أبنائه للعنصرية.

وقال المهاجم الفرنسي في منشور طويل "المشكلة ليست في لون البشرة بل في الأفكار. الاعتداء عليّ شخصيا ليس مشكلة فقد كبرت وتعلمت كيف أواجه ذلك سواء كانت مستترة أو مباشرة، لكن هناك أمرا واحدا لن أقبله أبدا وهو التعرض لأطفالي".

وأضاف "حماية أطفالي هي أولويتي وسأقاتل بكل ما أملك من قوة كي يحظوا بالاحترام والحب مهما كانت أصولهم أو لون بشرتهم. الكراهية والتمييز لا مكان لهما في مجتمعنا".

وتابع "أريد للناس أن يدركوا أن كل إنسان فريد وثمين، وأن علينا أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وكرامة. أريد لأطفالي أن يكبروا في عالم يستطيعون فيه أن يكونوا على حقيقتهم دون أن يُجبَروا على تحمّل هذه السلوكيات العبثية الخالية من المعنى، التي لا تهدف إلا إلى التدمير وبث الفرقة".

وختم سانت-ماكسيمين "لذلك أقول للذين تجرؤوا على التعرّض لأطفالي لقد ارتكبتم خطأ. سأدافع دائما عن عائلتي، لا يوجد أي شخص أو أي تهديد يمكن أن يخيفني. الوحيد الذي أخشاه هو الله".

ولم يتواجد سانت-ماكسيمين في قائمة الفريق في المباراة الماضية ضد نيكاكسا، وفيها دخل زملاؤه أرض الملعب وهم يحملون لافتة كُتب عليها "لا للعنصرية".

وعبر أندريه غارديني مدرب كلوب أمريكا عن أسفه لرحيل سانت-ماكسيمين وقال "القدوم إلى مكسيكو كان تغييرا كبيرا بالنسبة له. هناك الكثير من الأمور المهمة مثل العائلة، الطعام، العادات، ونمط الحياة. داخل المجموعة لم نواجه أي مشكلة، لكننا نأسف لعدم نجاحنا في مساعدته على التأقلم".

وشارك سانت-ماكسيمين مع كلوب أمريكا في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.