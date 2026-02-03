عقوبات صارمة ضد جماهير إنتر ميلان بعد حادثة حارس كريمونيزي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الثلاثاء، عن حزمة عقوبات رادعة بحق جماهير إنتر ميلان، شملت حرمانهم من مرافقة فريقهم في المباريات الثلاث المقبلة خارج ملعبه، بالإضافة إلى منعهم تماما من شراء تذاكر تلك المواجهات.

يأتي هذا القرار الصارم على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة "النيراتزوري" أمام كريمونيزي يوم الأحد الماضي، إذ تعرض حارس المرمى إيميل أوديرو لإصابة مباشرة نتيجة مقذوفات نارية أطلقتها جماهير إنتر من المدرجات.

وتسببت الحادثة في توقف المباراة لعدة دقائق، قبل أن يستكمل أوديرو اللعب رغم إصابته بجروح طفيفة وحروق في قدمه.

وفي تفاصيل صادمة كشفتها التقارير الإعلامية الإيطالية، فإن السلطات نجحت في تحديد هوية المشجع المتورط في إلقاء المقذوف على الحارس.

وأفادت التقارير أن المشجع فقد ثلاثة من أصابعه إثر انفجار مقذوف آخر في يده أثناء محاولته إلقاءه بعد الحادثة الأولى بوقت قصير.

تأتي هذه العقوبات في إطار مساعي السلطات الإيطالية للحد من ظاهرة الشغب الجماهيري واستخدام الألعاب النارية التي باتت تهدد سلامة اللاعبين والمشجعين على حد سواء في ملاعب "الكالتشيو".

وسيتم حرمان جماهير نادي إنتر ميلان من شراء تذاكر مباريات فريقها الثلاث خارج ملعبه ضد كل من ساسولو وليتشي وفيورنتينا.

ولن تسافر جماهير إنتر إلى ملاعب منافسي فريقها خلال المباريات الثلاث المقبلة بالدوري الإيطالي، وتمتد العقوبة حتى 23 مارس/آذار المقبل.

ورغم العقوبة سيسمح لجماهير الفريق بالحضور في ملعب سان سيرو، في مباراة الديربي ضد غريمه إيه سي ميلان يوم 8 مارس/آذار المقبل باعتباره الفريق الضيف، بما أن العقوبة تنطبق على مباريات الفريق خارج مدينة ميلان فقط.