كشف ميغيل ميرينو اللاعب الأسبق ووالد ميكيل ميرينو نجم أرسنال عن تفاصيل الإصابة النادرة التي تعرّض لها نجله في مباراة "الغانرز" ضد مانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي.

وبعد تلك المباراة التي جرت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي على ملعب الإمارات، أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ميرينو (29 عاما) يعاني من كسر نادر جدا في القدم سيخضع على إثره لعملية جراحية سيبتعد بسببها عن الملاعب لفترة طويلة، وفق بيان رسمي نشرته متصدرة الدوري الإنجليزي.

إصابة نادرة تهدد مشاركة ميرينو في كأس العالم

وتهدد هذه الإصابة بشكل جدي ما تبقى من موسم ميرينو الذي مر قبلها بأفضل مستوى فني وبدني، وبات في حكم المؤكد غيابه عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا المرتقبة على كأس فيناليسيما المقررة أواخر مارس/آذار القادم، في وقت يترقب فيه مسؤولو "لا روخا" تطور وضعه من أجل تحديد إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة من عدمه حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال والد اللاعب في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن نجله يعاني من "كسر إجهادي ذو طبيعة داخلية أكثر".

والكسر الإجهادي هو شرخ دقيق في العظم يحدث بسبب تكرار الضغط عليه والإجهاد وليس نتيجة ضربة مباشرة، ويكون عميقا داخل العظم وليس في منطقة الأصابع، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مدة دقيقة للتعافي.

وأضاف والد ميرينو "هناك بعض علامات الاستفهام بسبب عدم وجود سجل سابق لهذا النوع من الإصابات، لذا هي تثير حالة من الغموض، إذ لا يُعرف على وجه الدقة الزمن اللازم للتعافي".

وشدّد في الوقت نفسه على أن المعايير الطبية ستبقى هي الفيصل بعيدا عن ضغوط الرزنامة الكروية وتسارع المواعيد.

وفيما يتعلق بقلق مسؤولي منتخب إسبانيا وفي مقدمتهم المدرب لويس دي لا فوينتي حول إمكانية تعافي نجله في الوقت المناسب قبل المونديال، قال ميغيل "المدرب شخص يهتم بأدق التفاصيل ومن المؤكد أنه تحدث مع ميكيل وسأله عن حالته".

وزاد "الإصابات دائما مزعجة مهما كان توقيتها، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي لأن هناك إصابات أسوأ بكثير".

وخاض ميرينو مع أرسنال هذا الموسم 33 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدّم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وفيما يتعلق بمنتخب إسبانيا المشارك في كأس العالم 2026، فقد أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، الرأس الأخضر وأوروغواي.