شاهد.. أفضل ركلات العقرب في تاريخ كرة القدم

سجل دومينيك سولانكي هدف التعادل لتوتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة "ركلة العقرب" لينضم إلى قائمة صغيرة من اللاعبين الذين سبقوه في هذه الركلة النادرة المميزة.

ورغم أهمية الهدف نظرًا لتقدم السيتي المريح 2-0 في الشوط الأول فإن الطريقة التي سجل بها سولانكي هدف التعادل في الدقيقة 70 جعلته أكثر إثارة للدهشة.

يرتبط اسم حارس منتخب كولومبيا رينيه هيغيتا بركلة العقرب التي نفذها في ملعب ويمبلي لينقذ مرماه من هدف محقق خلال مباراة ودية مع منتخب إنجلترا عام 1995.

أفضل ركلات العقرب في تاريخ كرة القدم حسب صحيفة "التلغراف":

7- الأوروغواياني إدينسون كافاني: يوفنتوس 0-3 نابولي، 9 يناير/كانون الأول 2011 التقييم (التقييم: 5/10).

6- الأرميني هنريك مخيتاريان: مانشستر يونايتد 3-1 سندرلاند، 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 (التقييم 7/10).

5- الإنجليزي دومينيك سولانكي: توتنهام 2-2 مانشستر سيتي، 1 فبراير/شباط 2026 (التقييم: 7/10).

4- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: باريس سان جيرمان 4-0 باستيا، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2013 (التقييم 8/10).

3- الفرنسي أوليفييه جيرو: أرسنال 2-0 كريستال بالاس، 1 يناير 2017 (التقييم 9/10).

2- الإيطالي جوزيبي بيافا: باليرمو 4-3 ريجينا، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006 (التقييم: 10/10).

1- الأسترالي بن غاروتشيو: ويسترن يونايتد 3-2 ويسترن سيدني واندررز، الدوري الأسترالي، فبراير/شباط 2022 (التقييم 10/10).