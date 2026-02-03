مدرب منتخب أمريكا يوبّخ لاعبه بسبب حديثه عن تذاكر المونديال

وجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة انتقادا مبطنا للاعبه تيموثي ويا الذي سبق أن عبر عن عدم رضاه عن أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس العالم المقبلة.

وطالب بوكيتينو ويا وجميع اللاعبين بالتركيز فقط على دورهم كلاعبين وترك الأمور الأخرى ومن ضمنها أسعار التذاكر للمسؤولين عنها وتحديدا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك في لقاء أجراه بوكيتينو مع وسائل الإعلام عبر تقنية "زوم" من مقر كأس العالم 2026 في كورال غابليز بولاية فلوريدا.

وقال بوكيتينو "أعتقد أن على اللاعبين التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب من خلال اللعب وليس خارجه، ليس من واجبهم تقييم سعر التذكرة. نحن لسنا سياسيين بل رياضيين ولا يمكننا التحدث إلا عن مهنتنا".

وأضاف "مهمتي أيضا هي إعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة، أعتقد أنه إذا اتخذت فيفا أي إجراء أو قرار، فهم يعرفون السبب ومن مسؤوليتهم شرحه. ليس من واجبنا إبداء رأينا".

وتابع المدرب الأرجنتيني "دورنا هو تقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، وأعتقد أن هناك منظمة تشرف علينا (فيفا) وتقوم بعمل رائع حول العالم في جمع الناس معا. ويجب على وسائل الإعلام توجيه الأسئلة لها وستتلقى إجابات واضحة وجيدة بالتأكيد".

ويا ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

وكان ويا لاعب أولمبيك مارسيليا أول لاعب من المنتخب الأميركي يعبّر علنا عن خيبة أمله من أسعار تذاكر مباريات النسخة القادمة من كأس العالم، التي تستضيفها بلاده بالشراكة مع المكسيك وكندا.

ويرى تيموثي (25 عاما) أن الكثير من عشاق كرة القدم الحقيقيين قد يعزفون عن حضور مباريات المونديال القادم بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر.

وقال تيموثي في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "أشعر بخيبة أمل من أسعار التذاكر. العديد من المشجعين الحقيقيين سيفوتون المباريات".

وأضاف "إنها باهظة الثمن جدا. يجب أن تظل كرة القدم متعة للجميع. إنها الرياضة الشعبية بامتياز".

ومثّل تيموثي ويا – وهو نجل أسطورة كرة القدم الليبيرية جورج ويا – المنتخب الأميركي في 47 مباراة ساهم خلالها في تسجيل 12 هدفا (سجّل 7 وصنع 5) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

استياء بسبب ارتفاع أسعار التذاكر

وتسبّبت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم بموجة غضب واسعة، وهو ما دفع المنظمة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي إلى الكشف عن خطة لوضع أسعار منخفضة لجميع المباريات، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من تشجيع فرقهم وفق ما ذكرت الصحيفة ذاتها.

وفي إطار ذلك تم إطلاق ما يُسمى "بالمدرج الأساسي للمشجعين"، الذي سيمكن عشاق اللعبة من شراء التذاكر بسعر 60 دولارا أميركيا لكل تذكرة، ومتاحة لجميع المباريات الـ104.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026، حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

وأوقعت القرعة المنتخب الأميركي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات باراغواي، أستراليا والمتأهل من المسار الثالث بالملحق الأوروبي (تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو).