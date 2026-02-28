بحضور مزراوي.. كيف احتفى مانشستر يونايتد بجماهيره المسلمة؟ (فيديو)

استضاف ملعب أولد ترافورد حفل إفطار للمشجعين للمرة الثانية، وذلك بالتعاون مع رابطة مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين.

وذكر نادي مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي أن الحضور استمتعوا بإفطار رمضاني مميز، كما أدوا الصلاة بإطلالة على أرضية مسرح الأحلام.

وأضاف بيان النادي أن الرئيس التنفيذي لتطوير الملعب الجديد لمانشستر يونايتد، كوليت روش رحبت بالضيوف، وقام آصف محمود، رئيس رابطة مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين بإلقاء كلمة على الحاضرين، قبل تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى شيخ من مسجد تشيدل خطبة قصيرة حول أهمية شهر رمضان، وصدح أذان المغرب في أرجاء الملعب في مشهد جميل.

حضر حفل الإفطار النجم المغربي ولاعب الفريق الأول نصير مزراوي، والذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية مع الضيوف، بجانب عدد من لاعبي الأكاديمية.

وعما يعنيه إقامة حفل الإفطار في ملعب أولد ترافورد، قال مزراوي: "أنا فخور بوجودي هنا، وبأن أكون جزءًا من هذا المجتمع وهذا النادي مع هؤلاء الأشخاص الرائعين. لقد حضرت أول إفطار العام الماضي، وهذا حدث عظيم".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا كفريق لنجعلكم فخورين بنا خلال شهر رمضان وبعد رمضان أيضًا".

واختتمت الأمسية بمزاد خيري لجمع التبرعات لحملة رمضان الخيرية.