"الحاسوب العملاق" يتوقع الفرق المتأهلة من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

أصدر "الحاسوب العملاق" (Supercomputer) توقعاته لمنافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2026، حيث استقر الحكم التقني على تسمية أرسنال الإنجليزي كمرشح أول لرفع اللقب في العاصمة المجرية بودابست، بينما واجهت الأندية الإسبانية قراءات متباينة لفرصها في التأهل.

وبحسب صحيفة ماركا، أظهرت لغة الأرقام تحديا كبيرا لنادي ريال مدريد، الذي سيواجه مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، حيث منح الحاسوب فريق المدرب ألفارو أربيلوا فرصة ضئيلة للتأهل بلغت 35.65%، مقابل تفوق كاسح لمانشستر سيتي بنسبة 64.35%.

على الجانب الآخر، جاءت التوقعات إيجابية لبقية ممثلي إسبانيا:

برشلونة: مرشح لتجاوز نيوكاسل بنسبة تأهل تصل إلى 55.34%.

مرشح لتجاوز نيوكاسل بنسبة تأهل تصل إلى 55.34%. أتلتيكو مدريد: يمتلك أفضلية أمام توتنهام بنسبة 53.71%.

وشهدت بقية المواجهات تفاوتا كبيرا في نسب الحسم، حيث جاءت النتائج المتوقعة كالتالي:

أرسنال ضد ليفركوزن: تفوق كاسح للمدفعجية بنسبة 85.85%.

ليفربول ضد غلطة سراي: أفضلية إنجليزية واضحة بنسبة 82.33%.

بايرن ميونخ ضد أتالانتا: ترجيح كفة البافاري بنسبة 76.83%.

سبورتينغ لشبونة ضد بودو: فرصة تأهل البرتغاليين بلغت 63.98%.

تشيلسي ضد باريس سان جيرمان: مواجهة متكافئة نسبيا تميل للبلوز بنسبة 53.34%.

من سيحكم أوروبا؟

أحدثت القرعة تغييرا طفيفا في خارطة المرشحين للفوز باللقب الغالي، إلا أن "الحاسوب العملاق" حافظ على أرسنال كمتصدر للقائمة رغم تراجع طفيف في نسبته من 29.56% قبل القرعة إلى 27.4% بعدها.

ترتيب المرشحين الخمسة الأوائل للقب بعد القرعة:

أرسنال: 27.4% بايرن ميونخ: 14.28% ليفربول: 12.83% مانشستر سيتي: 10.79% برشلونة: 7.72%

في المقابل، تراجعت أسهم ريال مدريد بشكل ملحوظ في صراع اللقب، حيث استقرت احتمالية تتويجه عند 2.78% فقط، ليحتل مرتبة متأخرة خلف أندية مثل نيوكاسل وتشيلسي وباريس سان جيرمان.