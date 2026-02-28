"هاتريك" المغربي رحيمي يقود العين لصدارة الدوري الإماراتي

قاد المغربي سفيان رحيمي فريقه العين إلى الصعود لصدارة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم مؤقتا، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليفوز العين على خورفكان 2-3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، حامل اللقب، والذي لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خورفكان عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم سفيان رحيمي للعين في الدقيقة 21، وأدرك خورفكان التعادل عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 60 سجل رحيمي الهدف الثاني للعين، لكن خورفكان أدرك التعادل من ضربة جزاء أخرى عن طريق أداما ديالو في الدقيقة 86.

وعاد رحيمي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.