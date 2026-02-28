رياضة|بطولات عربية|الإمارات العربية المتحدة

"هاتريك" المغربي رحيمي يقود العين لصدارة الدوري الإماراتي

المغربي سفيان رحيمي سجل 5 أهداف في الدوري الإماراتي هذا الموسم (غيتي)
Published On 28/2/2026

قاد المغربي سفيان رحيمي فريقه العين إلى الصعود لصدارة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم مؤقتا، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليفوز العين على خورفكان 2-3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، حامل اللقب، والذي لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خورفكان عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم سفيان رحيمي للعين في الدقيقة 21، وأدرك خورفكان التعادل عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 60 سجل رحيمي الهدف الثاني للعين، لكن خورفكان أدرك التعادل من ضربة جزاء أخرى عن طريق أداما ديالو في الدقيقة 86.

وعاد رحيمي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

المصدر: رويترز

