بعد رونالدو.. هل يلتقي ميسي بالرئيس الأمريكي ترمب؟

يستعد نادي إنتر ميامي لتصدر المشهد في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، بعدما تقرر تكريمه في البيت الأبيض احتفالا بتتويجه بلقب الدوري الأميركي لعام 2025.

ومن المقرر أن يزور إنتر ميامي البيت الأبيض يوم 5 مارس/آذار، في تقليد أميركي متعارف عليه لتكريم الأبطال، بحسب ما أكد مسؤول بالبيت الأبيض لصحيفة "ذا أتليتيك".

وأضاف ذات المسؤول أن الزيارة ستجري بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يضاعف حجم الاهتمام الإعلامي بالحدث.

هل يلتقي ميسي بالرئيس الأمريكي ترمب؟

الأنظار تتجه حاليا إلى موقف ميسي وإمكانية سفره مع بعثة الفريق إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التكريم الرسمية.

ورغم أن الدعوة وجهت إلى كامل قائمة إنتر ميامي، فإن حضور النجم الأرجنتيني لم يؤكد حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك".

ونقلت الصحيفة: "ممثل عن ليونيل ميسي لم يرد على الاستفسار بشأن مشاركته، رغم أن الزيارة مبرمجة قبل مباراة الفريق أمام دي سي يونايتد يوم السبت 7 مارس/آذار، كما لم يصدر تعليق رسمي من نادي إنتر ميامي".

تأتي حالة الترقب بشأن موقف ميسي لأنه سبق وتلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض في مناسبة سابقة، لكنه لم يحضر حفل تسلم وسام الحرية الرئاسي، ما يعزز حالة الغموض بشأن موقفه هذه المرة.

تقليد رياضي وحدث تاريخي

استقبال الفرق المتوجة بالألقاب في البيت الأبيض يعد تقليدا راسخا في الرياضة الأميركية، وإن كانت أندية الدوري الأمريكي المحترف لكرة القدم، قد قل ظهورها في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.

وبزيارته المرتقبة، سيصبح إنتر ميامي أول نادي في الدوري الأميركي يزور الرئيس ترمب خلال فترتيه الرئاسيتين.