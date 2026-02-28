موقف ألماني جديد من مقاطعة كأس العالم 2026

رفض رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر الجدل المثار بشأن إمكانية مقاطعة كأس العالم الصيف المقبل، مؤكدا على ضرورة تركيز المنتخب الألماني على كرة القدم فقط.

وتم طرح اقتراحات بالمقاطعة على خلفية حملة التضييق على الهجرة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة، التي تشارك في استضافة البطولة مع المكسيك وكندا.

لكن سودر أكد لصحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن الجدل الذي أثير حول قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، والذي استمر حتى بعد انتهاء البطولة بسبب مسألة شارة قائد الفريق، يجب ألا يتكرر.

وأضاف سودر: "يحتاج المنتخب الوطني إلى الدعم، والنقاشات بشأن الظروف الخارجية، مثل استضافة قطر لكأس العالم أو لون شارة القائد، تشتت الفريق وتضعفه، وهذا لا يفيد أحدا".

وقال إنه بناء على ذلك: "ليس من المنطقي إثارة جدل حول مقاطعة كأس العالم في الصيف".

وأضاف: "من الأفضل تغيير العالم نحو الأفضل من خلال النجاح وقوتنا الذاتية بدلا من الوقوف على الهامش باستمرار لإلقاء المواعظ الأخلاقية، يجب أن يكون هذا هو شعارنا، حينها فقط نستطيع تحقيق شيء ما".

يذكر أن المنتخب الألماني سيلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوت ديفوار، الإكوادور، وبولندا.