موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسعى فريق برشلونة إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف فياريال، اليوم السبت، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وستكون هذه المباراة قوية للغاية في ظل بحث الفريقان عن نقاط المباراة كاملة.

ويدخل برشلونة اللقاء متربعا على قمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد 25 جولة، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة.

ورغم الفارق الذي يتجاوز عشر نقاط بين الفريقين، يدرك فياريال أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر سيمنحه دفعة معنوية هائلة في المراحل الحاسمة من الموسم.

أما برشلونة، فيسعى لمواصلة فرض هيمنته محليا وتعزيز موقعه في الصدارة، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الأخيرة.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني 2025-2026

تقام مباراة برشلونة وفياريال اليوم السبت 28 فبراير/شباط الجاري 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

غارسيا- أليخاندرو بالدي – غيرارد مارتين – باو كوبارسي – غول كوندي – بيدري – مارك بيرنال – رافينيا – داني أولمو – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة فياريال المتوقعة

لويز جونيور، مورينو، نافارو، فيغا، كاردونا، بوكانان، كوميسانا، غاي، موليرو، بيبي، ميكوتادزه