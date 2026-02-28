لم تعد صافرة النهاية في المباراة الأخيرة للاعب كرة القدم تعني بالضرورة التوجه إلى مقاعد البدلاء كمدرب أو الجلوس خلف الميكروفون كمحلل. ففي السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة مثيرة للاهتمام حيث كسر نجوم عالميون "النمط التقليدي" وقرروا خوض غمار مهن وتحديات لم تكن تخطر على بال جماهيرهم، بعضها يتسم بالغرابة والبعض الآخر بالذكاء التجاري الخارق.

يوم الأربعاء الماضي، نشرت صحيفة "أ بولا" قصة مارك فيدوكا، الذي تألق مع ليدز في بداية الألفية ويعمل حاليًا في مقهى في زغرب، ولكن هناك حالات أخرى أكثر إثارة للدهشة.

إليك تفاصيل ما يفعله هؤلاء النجوم اليوم (تحديث 2026):

1. مليارديرات ورجال أعمال

ماتيو فلاميني: لم يصبح مجرد رجل أعمال، بل هو الآن ملياردير بفضل شركته "GF Biochemicals" التي تنتج حمض الليفولينيك (بديل مستدام للنفط). تقدر ثروته بالمليارات، مما يجعله أحد أغنى الرياضيين في التاريخ.

لم يصبح مجرد رجل أعمال، بل هو الآن ملياردير بفضل شركته "GF Biochemicals" التي تنتج حمض الليفولينيك (بديل مستدام للنفط). تقدر ثروته بالمليارات، مما يجعله أحد أغنى الرياضيين في التاريخ. توماس غرافسين: "المجنون" الدنماركي انتقل إلى لاس فيغاس، وبعد استثمارات ذكية في البورصة والعقارات، جمع ثروة ضخمة (أكثر من 100 مليون يورو) ويعيش الآن حياة الرفاهية هناك كلاعب بوكر محترف.

"المجنون" الدنماركي انتقل إلى لاس فيغاس، وبعد استثمارات ذكية في البورصة والعقارات، جمع ثروة ضخمة (أكثر من 100 مليون يورو) ويعيش الآن حياة الرفاهية هناك كلاعب بوكر محترف. لوكاس بودولسكي: تحول إلى "ملك الكباب" في ألمانيا؛ حيث يمتلك سلسلة مطاعم "Mangal Doener" الناجحة جداً، بالإضافة إلى علامة تجارية للآيس كريم، وتقدر قيمة إمبراطوريته الغذائية بملايين اليورو.

2. مهن "خارج الصندوق"

فابيو كوينتراو: عاد إلى جذوره الأصلية، فهو الآن يعمل صياداً ويمتلك أسطولاً من قوارب الصيد في البرتغال. يقول إن "الحياة في البحر ليست عيباً" وهي حلمه منذ الصغر.

عاد إلى جذوره الأصلية، فهو الآن يعمل صياداً ويمتلك أسطولاً من قوارب الصيد في البرتغال. يقول إن "الحياة في البحر ليست عيباً" وهي حلمه منذ الصغر. أرغان د زيو: المدافع الهولندي الصلب اختار مساراً مثيراً للإعجاب، حيث يعمل الآن محققاً جنائياً (Detective) في الشرطة الهولندية، متخصصاً في مكافحة الجريمة.

المدافع الهولندي الصلب اختار مساراً مثيراً للإعجاب، حيث يعمل الآن محققاً جنائياً (Detective) في الشرطة الهولندية، متخصصاً في مكافحة الجريمة. دانييل آغر: نجم ليفربول السابق جمع بين الفن والعمل الشاق؛ فهو فنان وشم معتمد ويمتلك أحد أكبر مراكز الوشم في العالم، بالإضافة إلى استثماره في شركة "KloAgger" المتخصصة في أنظمة الصرف الصحي.

3. الفن والرياضات الأخرى

خوسيه مانويل بينتو: حارس برشلونة السابق تفرغ تماماً لشغفه الموسيقي، وهو الآن منتج موسيقي حائز على جوائز "لاتين غرامي"، كما أنه مدرب لرقص الـ "زومبا".

حارس برشلونة السابق تفرغ تماماً لشغفه الموسيقي، وهو الآن منتج موسيقي حائز على جوائز "لاتين غرامي"، كما أنه مدرب لرقص الـ "زومبا". فابيان بارتيز: الحارس الفرنسي الأسطوري استبدل قفازات الكرة بمقود السيارات، ليصبح سائق سباقات محترفاً وشارك في سباق "لو مان 24 ساعة" الشهير عدة مرات.

الحارس الفرنسي الأسطوري استبدل قفازات الكرة بمقود السيارات، ليصبح سائق سباقات محترفاً وشارك في سباق "لو مان 24 ساعة" الشهير عدة مرات. تيم فيزه: الحارس الألماني الضخم قام بتحول جسدي مذهل وانضم لفترة إلى عالم المصارعة الحرة تحت اسم "ذا ماشين" (The Machine).

إعلان

ديون دوبلن: أصبح وجهاً تلفزيونياً مألوفاً في بريطانيا، ليس كمحلل كرة قدم، بل كمقدم لبرنامج عقاري شهير (Homes Under the Hammer)، كما اخترع آلة إيقاعية موسيقية تسمى ّدا ديوب" (The Dube).

أصبح وجهاً تلفزيونياً مألوفاً في بريطانيا، ليس كمحلل كرة قدم، بل كمقدم لبرنامج عقاري شهير (Homes Under the Hammer)، كما اخترع آلة إيقاعية موسيقية تسمى ّدا ديوب" (The Dube). غيزكا مندييتا: نجم فالنسيا السابق يمارس موهبة بعيدة عن الملاعب؛ فهو "دي جي" (DJ) محترف يحيي حفلات موسيقية كبرى في لندن وإسبانيا.

تُظهر هذه النماذج أن "التقاعد" في سن الثلاثين ليس نهاية المطاف، بل هو "بداية ثانية".

هؤلاء النجوم أثبتوا أن المهارات المكتسبة في الملاعب من انضباط، وتخطيط، وقوة تحمل هي أدوات صالحة للنجاح في أي ميدان، سواء كان في أعماق البحار، أو في مختبرات الكيمياء، أو حتى في أروقة مراكز الشرطة.