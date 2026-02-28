شاهد.. ليفربول يسحق وست هام بخماسية ونيوكاسل يواصل الترنح

أمطر ليفربول شباك ضيفه وست هام يونايتد ليهزمه (5-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

تقدم ليفربول بثلاثية في الشوط الأول سجلها هوغو إيكيتيكي وفيرجيل فان دايك وأليكسيكس ماك أليستر في الدقائق 5 و24 و43.

وأضاف كودي غاكبو وآكسيل ديساسي مدافع وست هام بالخطأ في مرماه الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين 70 و82.

وقلص الضيوف الفارق بهدفين سجلهما توماس سوتشيك وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 49 و75.

وحقق ليفربول فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي سيستقبل كريستال بالاس، غدا الأحد، في إطار نفس الجولة.

أما وست هام بقى في منطقة الخطر، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى مهددا بالهبوط.

نيوكاسل يتعرض لخسارة جديدة

وفي مباراة أخرى، سقط نيوكاسل يونايتد على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة (2-3) في ملعب "سانت جيمس بارك".

وأحرز غاراد برانثويت وبيتو وثيرنو باري أهداف الضيوف في الدقائق 19 و34 و83، بينما سجل جاكوب رامزي وجاكوب ميرفي هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 32 و82.

بهذا الفوز، تجاوز إيفرتون كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل نيوكاسل نتائجه المتواضعة بخسارة رابعة في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

هدف قاتل يمنح برينتفورد انتصارا دراميا

وفي مواجهة ثالثة، فاز برينتفورد على مضيفه بيرنلي بنتيجة (4-3) بعد مباراة مثيرة على ملعب "تيرف مور".

سجل أهداف برينتفورد، ميكيل دامسغارد "ثنائية" وإيغور تياغو وكيفن شايد في الدقائق 9 و25 و34 و93، بينما أحرز أهداف بيرنلي، مايكل كايود لاعب برينتفورد بالخطأ في مرماه وغيدون أنتوني وزيان فليمينغ في الدقائق 3+45 و47 و60.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لتحرم بيرنلي من هدف التعادل بداعي التسلل ضد لاعبه آشلي بارنز في الدقيقة 98.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 43 نقطة ليقفز للمركز السابع، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.