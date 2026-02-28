شاهد.. هدف خرافي في دورة رمضانية بالإسكندرية

شهدت إحدى الدورات الرمضانية العريقة بمحافظة الإسكندرية لقطة فنية خطفت الأنظار، حينما سجل لاعب هاوٍ هدفاً "مارادونياً" غير متوقع، أعاد للأذهان بريق المهارات الفردية في الملاعب الشعبية.

خلال مباراة حماسية وسط حضور جماهيري لافت، استغل اللاعب تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، وبدلاً من التسديد التقليدي، فاجأ الجميع بلمسة فنية ماهرة، مسدداً الكرة بـ"الكعب" بدقة متناهية. سكنت الكرة الشباك وسط ذهول حارس المرمى والمدافعين، لينفجر الجمهور الحاضر بالهتاف والتصفيق إعجاباً بهذه المهارة الاستثنائية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف على نطاق واسع، مؤكدين أن الدورات الرمضانية في مصر تظل دائماً منبعاً للمواهب والمواقف التي لا تُنسى.