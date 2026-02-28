شاهد.. لامين جمال يحقق أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية

شهد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ليلة تاريخية بطلها الشاب لامين جمال، الذي قاد برشلونة للفوز على فياريال بتسجيله أول "هاتريك (Hat-trick)" في مسيرته الاحترافية وهو في سن الثامنة عشرة، ليعيد للأذهان انطلاقة الأسطورة ليونيل ميسي.

وفاز برشلونة على فياريال بنتيجة 3-1 في الجولة 26 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 51 في المركز الثالث.

بهذه الثلاثية، رفع لامين جمال رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الإسباني قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، ليعادل الرقم القياسي المسجل في موسم 1929-1930، ويصبح على بُعد هدف واحد فقط من الرقم التاريخي للاعب "بومبو" المسجل عام 1934.

وجاءت أهداف موهبة برشلونة لتعكس مهارة استثنائية؛ حيث سجل الأول في الدقيقة (28) بعد تمريرة من فيرمين، وأضاف الثاني في الدقيقة (39) بمهارة فردية في الزاوية العليا، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة (69) بتمريرة سحرية من بيدري.

وعلى مستوى الأرقام لهذا الموسم، انفرد جمال بصدارة هدافي الفريق برصيد 18هدفا في جميع المسابقات، متجاوزا فيران توريس (16 هدفا).

أما في صراع "البيتشيشي (Pichichi)" (هداف الليغا) فقد رفع رصيده إلى 13هدفا، ليطارد موريكي لاعب مايوركا (16 هدفا)، بينما لا يزال كيليان مبابي يتصدر القائمة برصيد 23 هدفا.

شاهد.. أهداف لامين جمال ضد فياريال