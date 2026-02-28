بالفيديو.. نجمة هوليوود تستعرض مهاراتها الكروية في البرتغال

خطفت الممثلة الأمريكية سيدني سوييني الأنظار يوم الجمعة في ملعب خوسيه ألفالادي خلال متابعة مباراة سبورتينغ لشبونة ضد إستوريل التي انتهت بفوز سبورتينغ 3-0 ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري البرتغالي.

ورحب النادي بالممثلة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "مرحبا بك في ألفالادي، سيدني سوييني"، مرفقا بلقطة تقديم قميص يحمل اسمها.

ولم تكتف نجمة هوليوود بالمراقبة من المدرجات، بل تفاجأ الحضور أكثر بعد انتهاء المباراة، عندما نزلت إلى أرضية الملعب لتلعب مع تميمة النادي "جوباس"، كما شاركها اللعب الممثلان ليو وودال وماثيو غود.