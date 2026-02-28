رياضة|البرتغال

بالفيديو.. نجمة هوليوود تستعرض مهاراتها الكروية في البرتغال

نجمة هولييود سيدني سويني تستعرض مهاراتها في البرتغال @من حساب @sweeneydailyx على اكس
Published On 28/2/2026

خطفت الممثلة الأمريكية سيدني سوييني الأنظار يوم الجمعة في ملعب خوسيه ألفالادي خلال متابعة مباراة سبورتينغ لشبونة ضد إستوريل التي انتهت بفوز سبورتينغ 3-0 ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري البرتغالي.

ورحب النادي بالممثلة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "مرحبا بك في ألفالادي، سيدني سوييني"، مرفقا بلقطة تقديم قميص يحمل اسمها.

ولم تكتف نجمة هوليوود بالمراقبة من المدرجات، بل تفاجأ الحضور أكثر بعد انتهاء المباراة، عندما نزلت إلى أرضية الملعب لتلعب مع تميمة النادي "جوباس"، كما شاركها اللعب الممثلان ليو وودال وماثيو غود.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

