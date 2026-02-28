"نطحة ماتيرازي".. زين الدين زيدان يستذكر لحظات مؤثرة من الحادثة

في مقابلة مطولة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، استعاد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان واحدة من أكثر لحظات مسيرته إثارة للجدل، حين وجه ضربته الشهيرة بالرأس إلى المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006.

وخص زيدان بإشادة مؤثرة المعلق الرياضي الفرنسي الراحل تيري جيلاردي، الذي علق على تلك الواقعة مساء 9 يوليو/تموز 2006 في برلين بجملته التي لا تزال راسخة في الذاكرة: "زين الدين… ليس هذا زين الدين، ليس الآن".

وأكد زيدان أن جيلاردي أنصفه في لحظة كان من السهل فيها الهجوم عليه، موضحا أن التعبير عن تلك الليلة لا يزال صعبا، خصوصا أنها جاءت في نهائي كأس العالم.

وأضاف أن المعلق كان صادقا وموضوعيا، ونجح في نقل الحدث بروح إنسانية، منسجمة مع شخصيته البعيدة تماما عن العنف.

وختم زيدان تصريحاته قائلا: "أي شخص آخر كان يمكن أن يحطمني، 99% من المعلقين كانوا سيدمرونني، لكنه كان صادقا وقال الأشياء بصدق. هذا يحرك شيئا داخلي في كل مرة. تيري جيلاردي أثر فيّ وترك بصمة لا تنسى في حياتي.