رياضة|بطولات عالمية|فرنسا

"نطحة ماتيرازي".. زين الدين زيدان يستذكر لحظات مؤثرة من الحادثة

FILE - In this July 9, 2006 file photo, France's Zineidine Zidane (10) walks past Italy's Marco Materazzi, on the ground, after he received a red card in the final of the soccer World Cup in Berlin. Violence is part of the game in many sports. But when athletes cross the line it can attract the attention of authorities _ sometimes from within their sport and in other cases from criminal prosecutors. The punishment of four members of the New Orleans Saints for participating a cash-for-hits bounty system targeting opponents is the latest example but not the only one. (AP Photo/Luca Bruno, File)
واحدة من الذكريات الخالدة في مونديال 2006 نطحة اللاعب الفرنسي زيدان للمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي (أسوشتد براس)
Published On 28/2/2026

حفظ

في مقابلة مطولة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، استعاد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان واحدة من أكثر لحظات مسيرته إثارة للجدل، حين وجه ضربته الشهيرة بالرأس إلى المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006.

وخص زيدان بإشادة مؤثرة المعلق الرياضي الفرنسي الراحل تيري جيلاردي، الذي علق على تلك الواقعة مساء 9 يوليو/تموز 2006 في برلين بجملته التي لا تزال راسخة في الذاكرة: "زين الدين… ليس هذا زين الدين، ليس الآن".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأكد زيدان أن جيلاردي أنصفه في لحظة كان من السهل فيها الهجوم عليه، موضحا أن التعبير عن تلك الليلة لا يزال صعبا، خصوصا أنها جاءت في نهائي كأس العالم.

وأضاف أن المعلق كان صادقا وموضوعيا، ونجح في نقل الحدث بروح إنسانية، منسجمة مع شخصيته البعيدة تماما عن العنف.

وختم زيدان تصريحاته قائلا: "أي شخص آخر كان يمكن أن يحطمني، 99% من المعلقين كانوا سيدمرونني، لكنه كان صادقا وقال الأشياء بصدق. هذا يحرك شيئا داخلي في كل مرة. تيري جيلاردي أثر فيّ وترك بصمة لا تنسى في حياتي.

المصدر: الصحافة الفرنسية

إعلان