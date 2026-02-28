إمبراطورية رونالدو الإستثمارية تغزو خارطة الأعمال العالمية

لم يكتفِ كريستيانو رونالدو بكونه أسطورة داخل الملعب، بل نجح في بناء واحدة من أقوى العلامات التجارية الشخصية في التاريخ، محولاً اسمه " سي آر 7″ (CR7) إلى مؤسسة اقتصادية عابرة للقارات.

مع خبر استحواذه على 25% من أسهم ألميريا يوم الخميس، يواصل رونالدو توسيع إمبراطوريته التي تدر عليه ثروة تُقدّر بأكثر من مليار يورو، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، يمتلك "الدون" محفظة استثمارية ضخمة ومتنوعة جعلته أول لاعب كرة قدم يدخل قائمة المليارديرات بصافي ثروة تُقدر بـ1.4 مليار دولار في عام 2026.

1. الاستثمارات الرياضية والأندية (أحدث الصفقات)

نادي ألميريا الإسباني (فبراير 2026): في خطوة مفاجئة وضخمة، استحوذ رونالدو على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني عبر شركته "سي أر 7 انفستمنتس" (CR7 Sports Investments)، ليدخل رسمياً عالم إدارة الأندية.

لعبة "يو أف أل" (UFL) لكرة القدم: استثمر رونالدو أكثر من 40 مليون دولار في تطوير هذه اللعبة لتكون المنافس القادم لسلسلة ألعاب "FC" (فيفا سابقاً).

نادي بادل (Padel City): أنشأ مجمعاً رياضياً ضخماً لرياضة البادل في لشبونة بتكلفة تجاوزت 5 مليون يورو.

منظمة WOW FC: استثمار في قطاع الفنون القتالية المختلطة "أم أم آي" (MMA).

2. قطاع الصحة والتكنولوجيا (ثورة 2026)

شركة هيبربل لايف" (Herbalife) (فبراير/شباط 2026): ضخ رونالدو استثماراً بقيمة 7.5 مليون دولار للاستحواذ على 10% من شركة "HBL Pro2col"، وهي شركة تكنولوجية تابعة لمجموعة هيربالايف متخصصة في تحليل البيانات الصحية والتغذية الشخصية.

شركة "بربليكستي أي آي" (Perplexity AI) (ديسمبر/كانون الأول 2025): دخل رونالدو عالم الذكاء الاصطناعي كمستثمر "ملاك" في محرك البحث الشهير، مما يعكس توجهه نحو قطاع التقنية العالية.

عيادات "إنسباريا" (Insparya): يمتلك حصة كبرى في هذه السلسلة المتخصصة في زراعة الشعر، والتي توسعت من إسبانيا لتشمل البرتغال وعدة دول أوروبية.

3. الضيافة والترفيه

فنادق "سي آر 7 بيستانا" Pestana CR7: شراكة عالمية مع مجموعة "بيستانا" البرتغالية، حيث تمتلك العلامة فنادق فاخرة في: (فونشال، لشبونة، مدريد، نيويورك، مراكش، وباريس).

استوديو "يو آر مارف" (UR-Marv) السينمائي (2025): أطلق استوديو إنتاج سينمائي في لندن بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، لدخول عالم الإنتاج الإعلامي والسينمائي.

4. العلامة التجارية وقطاع التجزئة

تدر علامة CR7 وحدها ملايين الدولارات سنوياً وتشمل:

الأزياء: الملابس الداخلية، القمصان، والأحذية .

العطور: مجموعة عطور خاصة تباع عالمياً.

اللياقة البدنية: سلسلة صالات "سي آر 7 كرنش فيتنس" (CR7 Crunch Fitness) المنتشرة في البرتغال وإسبانيا.

5. الأصول العقارية والفاخرة

المحفظة العقارية: يمتلك رونالدو عقارات في ماديرا، مدريد، تورينو، نيويورك (برج ترامب)، ولشبونة، بالإضافة إلى قصره الجديد في الرياض.

مجموعة السيارات: تقدر قيمة أسطول سياراته بأكثر من 20 مليون دولار، وتضم نسخاً نادرة جداً.

استراتيجية رونالدو تعتمد على "التنويع"؛ فهو لا يضع أمواله في سلة واحدة، بل يوزعها بين الرياضة، الصحة، العقارات، والآن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يضمن استدامة ثروته لعقود بعد الاعتزال.