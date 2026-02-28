"أمر مؤسف".. رودريغو يكشف عن أكبر ندم في مسيرته الكروية

كشف اللاعب البرازيلي رودريغو غويس (25 عاما)، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من اللعب جنبا إلى جنب مع مثله الأعلى، البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفا ذلك بأنه الندم الأكبر في مسيرته الكروية حتى الآن.

وخلال ظهوره في برنامج حواري نقلته منصة "مدريد إكسترا" (Madrid Extra) قال رودريغو: "كنت أتمنى اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، لكن ذلك لم يحدث. إنه لأمر مؤسف، لأنه قدوتي، ودائما ما نظرت إليه بإعجاب".

الحلم الضائع

وتعود قصة الحلم الضائع إلى صيف عام 2018، فبينما كان ريال مدريد ينهي إجراءات التعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة من نادي سانتوس في يونيو/حزيران 2018، كان رونالدو يستعد للرحيل نحو يوفنتوس الإيطالي، وهو ما تم بالفعل في يوليو/تموز من العام نفسه.

وبسبب اللوائح المتعلقة بسن اللاعبين في العقود المبدئية، لم يتمكن رودريغو الذي كان يبلغ وقتها (17عاما) من الالتحاق بصفوف ريال مدريد فور توقيع العقد، واضطر للانتظار حتى يوليو/تموز 2019 ليدشن بدايته الرسمية في مع ريال مدريد، أي بعد عام كامل من رحيل النجم البرتغالي.

وعانى اللاعب الشاب خلال الموسم الجاري من الإصابات وقلة دقائق اللعب، ما أثر على استمراريته. ومع تحسن حالته البدنية مؤخرا، يُنتظر أن يحظى بدور أكبر وحضور أوضح مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

منذ انضمامه في 2019، حقق رودريغو مسيرة أسطورية مع الملكي ريال مدريد حيث توج بدوري أبطال أوروبا مرتين (2022-2024). إضاة إلى تتويجه بالدوري الإسباني 3 مرات (2020، 2022، 2024)، كما وصل إلى 70 هدفا بقميص النادي الملكي خلال مسيرته.