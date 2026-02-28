بونجاح وبراهيمي وعطال يتضامنون مع قطر برسائل دعاء مؤثرة

تضامن لاعبون محترفون في دوري نجوم "أريدُ" مع دولة قطر في موقف إنساني ورياضي لافت، إثر الاستهداف الصاروخي الإيراني الذي سُمع دويُّه في سماء العاصمة الدوحة، حيث سارع "محاربو الصحراء" المقيمون في قطر إلى تحويل حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للدعاء لدولة قطر.

وعبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، نشر نجوم المنتخب الجزائري صوراً موحدة لخريطة دولة قطر كخلفية لأدعية دينية مؤثرة؛ حيث نشر ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة، صورة الخريطة مرفقة بكلمات: "ربِ اجعل هذا البلد آمناً".

من جانبه، شارك بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال، متابعيه صورة تحمل دعاء جامعا: "اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً".

وهو ذات النهج التضامني الذي سلكه يوسف عطال، لاعب نادي السد، الذي رفع الأكف بالدعاء لحفظ قطر وأمنها، في رسائل حملت دلالات عميقة على عمق الروابط التي تجمع هؤلاء النجوم بقطر قيادة وشعبا.

تأتي هذه المواقف في ظل ظروف أمنية استثنائية، حيث رُصدت اعتراضات صاروخية وسُمعت أصوات انفجارات في سماء الدوحة صباح ومساء السبت، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل عن انطلاق عمليات قتالية واسعة ضد إيران تحت اسم "زئير الأسد".