برشلونة يتخذ قرارا بشأن التعاقد مع ماركوس راشفورد

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قراره بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعدما قدم مستويات لافتة خلال فترة إعارته الممتدة لموسم كامل قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت أن بقاء راشفورد في كامب نو بعد نهاية الموسم الحالي "مرجح جدا".

وأوضحت أن برشلونة لا يحتاج سوى تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار).

كما أشارت موندو ديبورتيفو إلى وجود اتفاق على خطة سداد تتضمن ثلاث دفعات سنوية بقيمة 10 ملايين يورو (نحو 10.8 مليون دولار) لكل دفعة.

وإذا ما تكيفت الصفقة مع لوائح اللعب المالي النظيف في لا ليغا – بما في ذلك راتب اللاعب – فإن برشلونة ستمضي قدما في إتمام التعاقد.

وأضاف التقرير أن الأمور المالية المتعلقة بأجر اللاعب لن تكون عائقا، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإعادة التفاوض مع ممثلي اللاعب، لأن كل شيء متفق عليه مسبقا.

ووفق موندو ديبورتيفو، فإن كل المؤشرات تدل على استمرار راشفورد مع برشلونة لما بعد كأس العالم 2026.

وشارك راشفورد في 34 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، مساهماً بـ 23 هدفاً حيث سجل 10 وصنع 13.