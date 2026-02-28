بسبب التوترات الإقليمية.. تأجيل مباريات الدوري القطري وتعليق النشاط الرياضي في دول خليجية وعربية

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر -اليوم السبت- تأجيل مباراتي الشمال ضد قطر، والعربي ضد السيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة للموسم 2025- 2026 حتى إشعار آخر.

أوضحت المؤسسة في بيانها الرسمي الصادر اليوم السبت، أن المواعيد الجديدة للمباراتين سيتم تحديدها في وقت لاحق عبر القنوات الرسمية التابعة لها.

يأتي هذا القرار المفاجئ في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، حيث تزامن مع إعلان مماثل من اتحادات رياضية أخرى في دول مجاورة مثل الكويت والبحرين ولبنان بتعليق النشاط الرياضي مؤقتا.

كانت المباراة الأولى بين فريقي الشمال وقطر مقررة في استاد الشمال، بينما كان من المفترض أن يستضيف استاد الثمامة المواجهة الثانية بين فريقي العربي والسيلية في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي.

من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية إيقاف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية في البلاد حتى إشعار آخر، عقب استهداف إيران قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين وأجانب، حرصا على سلامة الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصا على سلامة أبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن توقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية، وذلك اعتبارا من تاريخه".

بدوره، أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف جميع مسابقاته المحلية، تماشيا مع القرار العام، على أن يتم تحديد موعد استئناف المنافسات في وقت لاحق، وفقا لتطورات الأوضاع.

تأجيل كافة البطولات في لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة بطولاته. وقال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "يعلن الاتحاد اللبناني تأجيل ‌كافة المباريات والبطولات والنشاطات اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الراهنة ‌وحرصا ‌على السلامة العامة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفق المستجدات".

البحرين: استهداف محيط المنشآت

لحقت البحرين بركب الدول المعلنة للتعليق بعد دوي انفجارات في المنامة واستهداف منطقة الجفير (مقر الأسطول الخامس الأمريكي).

وأكد الاتحاد البحريني أن تأجيل المباريات يأتي تماشياً مع حالة الطوارئ غير المعلنة ولإفساح المجال أمام الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف دون وجود تجمعات جماهيرية كبرى.