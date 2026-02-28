الكويت توقف النشاط الرياضي عقب الاستهداف الإيراني

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية السبت إيقاف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية في البلاد حتى إشعار آخر، عقب استهداف إيران قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين وأجانب، حرصا على سلامة الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصا على سلامة أبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن توقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية، وذلك اعتبارا من تاريخه".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 "هاتريك" المغربي رحيمي يقود العين لصدارة الدوري الإماراتي

"هاتريك" المغربي رحيمي يقود العين لصدارة الدوري الإماراتي list 2 of 2 شاهد.. هدف خرافي في دورة رمضانية بالإسكندرية end of list

بدوره، أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف جميع مسابقاته المحلية، تماشيا مع القرار العام، على أن يتم تحديد موعد استئناف المنافسات في وقت لاحق، وفقا لتطورات الأوضاع.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل -السبت- هجوما على إيران أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن هدفه تدمير قدراتها العسكرية والإطاحة بنظام الحكم، وردت طهران عليه بإطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية ودول عربية تستضيف قواعد أمريكية.

وأعلن الجيش الكويتي أن قواته اعترضت "صواريخ باليستية" استهدفت قاعدة جوية كويتية تضم عسكريين أمريكيين وأجانب، فيما تشن إيران هجمات انتقامية على قواعد أميركية في الخليج ردا على هجمات إسرائيلية وأمريكية ضدها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان: "تعرضت قاعدة علي السالم الجوية لاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية، هذا وقد تمكن سلاح الدفاع الجوي الكويتي صباح اليوم من التصدي لها بنجاح، مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة".