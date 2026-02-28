رياضة

الفيفا يراقب الوضع في إيران مع اقتراب كأس العالم 2026

نهايات كأس العالم 2026 تنطلق في يونيو/حزيران المقبل (غيتي)
Published On 28/2/2026

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إنه يراقب الأحداث في إيران بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة عسكرية على البلاد. تأتي هذه الأحداث قبل أشهر قليلة من بدء مباريات كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل، مع إقامة المباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الإيراني للبطولة من خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. من المقرر أن تلعب إيران ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في المجموعة السابعة.

وستلعب إيران مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.

وقال الأمين العام للفيفا ماتياس غرافتروم في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كارديف، ويلز: "عقدنا اجتماعا اليوم ومن المبكر التعليق على الوضع حاليا، لكننا سنراقب التطورات حول جميع القضايا حول العالم".

وجرت قرعة كأس العالم في واشنطن العاصمة في ديسمبر/كانون الأول بمشاركة إيران.

وأوضح غرافتروم: "سنواصل التواصل مع حكومات الدول المضيفة كما نفعل دائما في كل الأحوال. الجميع سيكون بأمان".

وتأهلت إيران إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، وكان أفضل أداء لها هو ظهورها في دور المجموعات في أعوام 1978 و1998 و2006 و2014 و2018 و2022.

المصدر: رويترز

