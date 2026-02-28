بالفيديو.. لاعب أرجنتيني يرفض أوامر مدربه في الدوري التركي

شهد الدوري التركي الممتاز لقطة غريبة ومثيرة للجدل خلال مباراة طرابزون سبور أمام فاتح كاراغومروك.

ففي الدقيقة 35 من اللقاء، أشار مدرب كاراغومروك إلى لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتر بضرورة مغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة خفيفة في وقت سابق.

لكن المفاجأة أن اللاعب تجاهل التعليمات تماما، ولوح بيده للمدرب رافضا الخروج.

المشهد بدا أكثر إحراجا حين اضطر البديل بيركاي أوزجان إلى العودة إلى دكة البدلاء، فيما واصل كرانيفيتر اللعب حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الاستراحة بين الشوطين، لم يجد المدرب خيارا سوى استبداله أخيرا، وسط توقعات بتوبيخ صارم داخل غرفة الملابس.

الحدث أثار تساؤلات واسعة حول كيفية تعامل النادي مع هذا السلوك الذي وصف بـ"الطفولي"، فيما سارع المشجعون إلى التعليق بسخرية على مواقع التواصل، وقال أحدهم مستفهما: "هذا الرجل مجنون… كيف ظن أن الأمر سينتهي؟".

بينما شبه أحدهم الواقعة بتلك التي كان بطلها حارس تشيلسي السابق كيبا أريزابالاغا قبل سنوات قائلا: "كيبا أريزابالاغا سيكون فخورا به!” .

وقال معلق آخر ساخرا: "لا جديد… هذا هو الدوري التركي الممتاز!".