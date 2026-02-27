خاض 6 مباريات في 9 سنوات.. لماذا يتمسك يوفنتوس بالحارس بينسوليو؟

أعلن نادي يوفنتوس رسميا عن تمديد عقد حارسه الثالث كارلو بينسوليو لمدة عام إضافي، لينتهي في يونيو/حزيران 2027.

هذا التجديد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تكريم لواحد من أكثر العناصر تأثيراً في استقرار "غرف ملابس" البيانكونيري عبر العقد الأخير، بحسب ما أفادت به صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ورغم أنه خاض 6 مباريات فقط في 9 سنوات، إلا أن "بينسوليو" (35 عاماً) استطاع أن يحول دور الحارس الثالث إلى "وظيفة قيادية". فابن أكاديمية يوفنتوس الذي تدرج في صفوف الناشئين، عاد إلى بيته في 2017 ليصبح "الخيط الخفي" الذي يربط بين نجوم الفريق والإدارة.

يوفنتوس يجدد عقد "تميمة الحظ" بينسوليو

قائد "الظل" وصانع البهجة: يُعرف بينسوليو بلقب "تميمة الحظ" و"روح الفريق"؛ فهو المحفز الأول للاعبين في التدريبات، وأول من يحتفل بالأهداف من مقاعد البدلاء بحماس يفوق اللاعبين الأساسيين، وهو دور حيوي يقدره المدربون للحفاظ على المعنويات في اللحظات الصعبة.

صديق "الأساطير": يمتلك كارلو علاقات استثنائية مع كبار النجوم الذين مروا على النادي؛ فكان الصديق المقرب لـ كريستيانو رونالدو، والآن يعد من أقرب الأشخاص لـ دوشان فلاهوفيتش، مما يساعد في دمج النجوم الجدد وتخفيف الضغوط عنهم.

أهمية "القائمة": بصفته أحد أبناء النادي، يوفر بقاء بينسوليو مقعداً استراتيجياً في قائمة يوفنتوس المحلية والأوروبية مما يسمح للنادي بتسجيل لاعبين إضافيين دون الإخلال بقوانين "اللاعبين المحليين".

العنصر الثابت وسط الرياح: في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل ماتيا بيرين أو دي غريغوريو في الصيف المقبل، يبرز بينسوليو كصمام أمان للهوية الإيطالية والكتالونية داخل منظومة حراسة المرمى.

بينما كانت الشائعات تشير إلى احتمالية اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، جاء التوقيع الرسمي حتى 2027 لينهي هذا الجدل. وكما جاء في بيان النادي: "كارلو ليس مجرد حارس، بل هو تجسيد لروح يوفنتوس؛ القيادة الإيجابية، والطاقة التي لا تنضب".