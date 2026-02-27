دي كات.. جوهرة بلجيكية تجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية

خطف الشاب الموهوب ناثان دي كات لاعب أندرلخت أنظار الأندية الكبرى بعد مستوياته المبهرة التي يقدمها مع فريقه رغم صغر سنه.

وظهر دي كات مع أندرلخت للمرة الأولى في فبراير/شباط 2025 وهو بعمر 16 عاما و216 يوما، واليوم أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي جيريمي تارافيل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي "يوروباليغ"

الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي "يوروباليغ" list 2 of 2 قبل مباراته الـ100: فليك يتحدث عن أبرز اللحظات ومستقبل برشلونة end of list

وجاء ظهوره الأول ضد فنربخشة التركي في مسابقة الدوري الأوروبي، وبدأ في تلك المباراة مشاركاته مع أندرلخت بشكل تدريجي، ورغم تعاقب 4 مدربين تمكّن من حجز مكان له في التشكيل الأساسي مع تارافيل.

ناثان دي كات يبرز مع أندرلخت

وبحسب بيانات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن دي كات (17 عاما) لاعب خط الوسط يتمتع بقدرات بدنية مذهلة تساعده على تقديم واجبات دفاعية بطريقة مميزة.

ويتفوق دي كات في الالتحامات بمعدل 3.96 مرة وبـ0.77 مرة في الكرات الهوائية، في المباراة الواحدة، وهي أرقام أعلى من تلك التي حققها نظراؤه من لاعبي خط الوسط بالدوري البلجيكي.

كما يتميز باللعب العمودي إذ تبلغ تمريراته التقدمية (4.64)، والتمريرات إلى الثلث الأخير (4.39)، ما يعني أنه بارع في صنع الأهداف أيضا.

وقبل أسبوعين لعب دي كات دورا حاسما في تأهل فريقه إلى نهائي كأس بلجيكا، بعدما قاده للفوز على أنتويرب برباعية نظيفة، إذ صنع الهدف الأول قبل انقضاء الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثالث من تسديدة على الطائر بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وخلال الموسم الحالي شارك دي كات مع أندرلخت في 34 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويُعد دي كات خامس لاعب في تاريخ أندرلخت يشارك في أكبر عدد من المباريات قبل بلوغ سن 18 عاما متقدما على مواطنه فينسنت كومباني، إذ خاض 41 مباراة في جميع البطولات.

اللاعبون الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ أندرلخت قبل سن 18 عاما:

البلجيكي روميلو لوكاكو: 94 مباراة.

البلجيكي يوري تيليمانس: 81 مباراة.

النيجيري سيلستين بابايارو: 56 مباراة.

البلجيكي أنتوني فاندن بور: 51 مباراة.

البلجيكي ناثان دي كات: 41 مباراة.

البلجيكي فينسنت كومباني: 38 مباراة.

البلجيكي جيريمي دوكو: 30 مباراة.

بايرن يتقدم سباق المهتمين بدي كات

في الأثناء بدأ دي كات في جذب أنظار الأندية الكبرى في مقدمتها بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني وحامل اللقب، الذي أبدى اهتماما جديا بضمه قبل أشهر.

إعلان

وتتوقع الصحيفة أن يتم استدعاء دي كات قريبا إلى المنتخب البلجيكي الأول، بعد أن لمع اسمه في الفئات السنية بقيادته فريق تحت 17 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا قبل الخروج من فرنسا، وكذلك تألقه الكبير في نفس الفئة السنية ببطولة كأس العالم.

وأتمت الصحيفة "دي كات هو النجم القادم من مصنع المواهب البلجيكي الذي لا ينضب، احتفظوا باسمه للمستقبل".