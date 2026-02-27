رياضة|بطولات أوروبية|بلجيكا

دي كات.. جوهرة بلجيكية تجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية

Anderlecht's Nathan De Cat looks dejected during a soccer match between Standard de Liege and RSC Anderlecht, Sunday 01 February 2026 in Liege, on day 23 of the 2025-2026 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga / AFP via Getty Images)
ناثان دي كات لاعب أندرلخت خطف أنظار الأندية الكبرى (غيتي)
Published On 27/2/2026

حفظ

خطف الشاب الموهوب ناثان دي كات لاعب أندرلخت أنظار الأندية الكبرى بعد مستوياته المبهرة التي يقدمها مع فريقه رغم صغر سنه.

وظهر دي كات مع أندرلخت للمرة الأولى في فبراير/شباط 2025 وهو بعمر 16 عاما و216 يوما، واليوم أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي جيريمي تارافيل.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وجاء ظهوره الأول ضد فنربخشة التركي في مسابقة الدوري الأوروبي، وبدأ في تلك المباراة مشاركاته مع أندرلخت بشكل تدريجي، ورغم تعاقب 4 مدربين تمكّن من حجز مكان له في التشكيل الأساسي مع تارافيل.

ناثان دي كات يبرز مع أندرلخت

وبحسب بيانات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن دي كات (17 عاما) لاعب خط الوسط يتمتع بقدرات بدنية مذهلة تساعده على تقديم واجبات دفاعية بطريقة مميزة.

ويتفوق دي كات في الالتحامات بمعدل 3.96 مرة وبـ0.77 مرة في الكرات الهوائية، في المباراة الواحدة، وهي أرقام أعلى من تلك التي حققها نظراؤه من لاعبي خط الوسط بالدوري البلجيكي.

كما يتميز باللعب العمودي إذ تبلغ تمريراته التقدمية (4.64)، والتمريرات إلى الثلث الأخير (4.39)، ما يعني أنه بارع في صنع الأهداف أيضا.

وقبل أسبوعين لعب دي كات دورا حاسما في تأهل فريقه إلى نهائي كأس بلجيكا، بعدما قاده للفوز على أنتويرب برباعية نظيفة، إذ صنع الهدف الأول قبل انقضاء الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثالث من تسديدة على الطائر بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

Nathan De Cat of Belgium is in action during the FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 Round of 32 match between Portugal and Belgium in Doha, Qatar, on November 14, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images)
دي كات يتمتع بقدرات بدنية مذهلة (غيتي)

وخلال الموسم الحالي شارك دي كات مع أندرلخت في 34 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويُعد دي كات خامس لاعب في تاريخ أندرلخت يشارك في أكبر عدد من المباريات قبل بلوغ سن 18 عاما متقدما على مواطنه فينسنت كومباني، إذ خاض 41 مباراة في جميع البطولات.

اللاعبون الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ أندرلخت قبل سن 18 عاما:

  • البلجيكي روميلو لوكاكو: 94 مباراة.
  • البلجيكي يوري تيليمانس: 81 مباراة.
  • النيجيري سيلستين بابايارو: 56 مباراة.
  • البلجيكي أنتوني فاندن بور: 51 مباراة.
  • البلجيكي ناثان دي كات: 41 مباراة.
  • البلجيكي فينسنت كومباني: 38 مباراة.
  • البلجيكي جيريمي دوكو: 30 مباراة.

بايرن يتقدم سباق المهتمين بدي كات

في الأثناء بدأ دي كات في جذب أنظار الأندية الكبرى في مقدمتها بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني وحامل اللقب، الذي أبدى اهتماما جديا بضمه قبل أشهر.

إعلان

وتتوقع الصحيفة أن يتم استدعاء دي كات قريبا إلى المنتخب البلجيكي الأول، بعد أن لمع اسمه في الفئات السنية بقيادته فريق تحت 17 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا قبل الخروج من فرنسا، وكذلك تألقه الكبير في نفس الفئة السنية ببطولة كأس العالم.

وأتمت الصحيفة "دي كات هو النجم القادم من مصنع المواهب البلجيكي الذي لا ينضب، احتفظوا باسمه للمستقبل".

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان