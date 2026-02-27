بالفيديو.. سقوط عنيف لميسي وسط فوضى جماهيرية في بورتوريكو

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لموقف فوضوي ومقلق بعد اقتحام جماهيري لأرضية الملعب، خلال المباراة الودية التي جمعت إنتر ميامي بفريق إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في بورتوريكو.

ولم تكن رحلة ميسي إلى بورتوريكو مثالية، رغم مساهمته في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

النجم الأرجنتيني شارك بديلا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، إلا أن الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت أحداثا خارجة عن السيطرة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، اقتحم أحد المشجعين الشبان أرض الملعب واتجه نحو ميسي طالبا توقيعه، في مشهد بدا وديا في البداية.

غير أن الموقف سرعان ما تصاعد، بعدما تبعه عدد من الجماهير، حيث أقدم أحدهم على التشبث بميسي بشكل مفاجئ.

وتدخل أفراد الأمن على عجل لمحاولة السيطرة على الموقف، لكن تدخلهم العنيف نسبيا أدى إلى سقوط ميسي أرضا وسط حالة من الارتباك، ما أثار القلق حول سلامته.

ورغم أن قائد المنتخب الأرجنتيني نجا من أي إصابة، إلا أنه بدا متأثرا ومهزوزا بعض الشيء بعد الحادثة، في وقت واصل فيه الأمن إخلاء الملعب وإنهاء الفوضى التي طغت على ختام المباراة الودية.