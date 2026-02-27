كأس تونس 2026: الأفريقي يواجه المنستيري في أقوى مواجهات دور الـ32
Published On 27/2/2026
أسفرت قرعة دور 32 لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 التي جرت اليوم الجمعة عن مباراة قمة قوية بين الاتحاد المنستيري والنادي
الأفريقي.
كما تشهد هذه المرحلة عددا من المواجهات الأخرى التي ستجمع أندية الدوري التونسي الممتاز هي كالتالي:
- مستقبل سليمان ضد الملعب التونسي
- النادي البنزرتي ضد مستقبل المرسى
- نجم المتلوي ضد مستقبل قابس
- الصفاقسي ضد شبيبة القيروان.
وفي المقابل ستخوض بقية أندية دوري الأضواء مواجهات أمام فرق من أقسام أدنى وجاءت على النحو التالي:
- النجم الساحلي ضد سهم قصر قفصة
- وداد الحامة ضد ستير جرزونة.
مواعيد المباريات
ستلعب مباريات هذا الدور أيام 20 و21 و22 مارس/آذار 2026.
المصدر: الجزيرة + رويترز