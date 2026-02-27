رياضة|بطولات عربية|تونس

كأس تونس 2026: الأفريقي يواجه المنستيري في أقوى مواجهات دور الـ32

شعار بطولة كأس تونس لكرة القدم
Published On 27/2/2026

أسفرت ⁠قرعة دور 32 لكأس تونس لكرة القدم ⁠موسم 2025-2026 التي جرت اليوم الجمعة عن مباراة قمة قوية بين الاتحاد المنستيري والنادي
الأفريقي.

كما تشهد ‌هذه المرحلة عددا من المواجهات الأخرى التي ستجمع أندية الدوري التونسي الممتاز هي كالتالي:

  • مستقبل سليمان ضد الملعب التونسي
  • النادي البنزرتي ضد ⁠مستقبل المرسى
  • نجم المتلوي ضد مستقبل قابس
  • الصفاقسي ضد شبيبة القيروان.

وفي ⁠المقابل ستخوض بقية أندية دوري ⁠الأضواء مواجهات أمام ⁠فرق من أقسام أدنى وجاءت على النحو التالي:

  • النجم الساحلي ضد سهم قصر ‌قفصة
  • وداد ‌الحامة ‌ضد ستير جرزونة.

مواعيد المباريات

ستلعب مباريات هذا الدور أيام 20 و21 و22 مارس/آذار 2026.

المصدر: الجزيرة + رويترز

