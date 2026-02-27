قبل مباراته الـ100: فليك يتحدث عن أبرز اللحظات ومستقبل برشلونة

أدلى هانزي فليك، مدرب برشلونة، بحوار للقنوات الرسمية للنادي قبيل خوض مباراته المئوية مع الفريق أمام فياريال السبت المقبل، واستعرض خلالها أبرز محطات مسيرته ورؤيته لمستقبل "البلوغرانا".

وأكد فليك إيمانه بقدرة الفريق على قلب الطاولة أمام أتلتيكو مدريد وتعويض خسارة الذهاب (4-0) في نصف نهائي كأس الملك، مشدداً على أن الاتحاد بين اللاعبين والجماهير في "كامب نو" يوم 3 مارس/آذار هو مفتاح الوصول للنهائي.

وقلل المدرب الألماني من الجدل المثار حول استبدال اللاعبين الشباب مثل لامين جمال، موضحاً أن قراراته تهدف لمنح الفرص للجميع. وأشاد بروح الوحدة التي يظهرها خريجو "لاماسيا" مثل كوبارسي وبرنال، معتبراً إياهم الركيزة الأساسية لتميز النادي.

وأشار فليك إلى أهمية التوازن بين التركيز على حصد ألقاب الموسم الحالي والتخطيط للمواسم المقبلة، مثمناً الدعم الذي يلقاه من المدير الرياضي "ديكو" وطاقمه المساعد لترسيخ استقرار الفريق وتطوير أداء اللاعبين.

ذكريات ونماذج للاحتراف

تذكر فليك نصيحة خوان لابورتا عند وصوله للنادي: "ليس المهم الفوز فقط، بل كيف تفوز. وهذا ما أؤمن به".

كما أشار إلى تأثير بيب غوارديولا ويوهان كرويف كنماذج للاحترافية وأسلوب اللعب الذي كان يتابعهما منذ أيامه كلاعب.

أبرز اللحظات في 100 مباراة

اختار المدرب التتويج بالدوري الإسباني وبكأس الملك الموسم الماضي كأفضل ذكرياته مع الفريق، مشيرا إلى الهدف الرائع لجول كوندي في النهائي، وأعرب عن فخره بأداء الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر ميلان وقال: "أنا فخور بالطريقة التي تنافس بها الفريق في كل المسابقات".

العائلة مصدر الطاقة

أما على الصعيد الإنساني، فقد كشف فليك عن الجانب الشخصي في حياته بعيداً عن ضغوط الملاعب، مؤكداً أن أحفاده الأربعة هم مصدر طاقته وإلهامه للمستقبل.

وروى فليك بلمسة من العاطفة أحد المواقف اللطيفة التي جمعته بحفيده "توم" في شوارع برشلونة، قائلاً: "كنت أتجول مع حفيدي ودراجته حين بدأ المشجعون في توجيه التحية والتهنئة لنا. لم يستوعب توم سبب هذا الاهتمام، لكنه كان شعوراً رائعاً ومختلفاً عما عشته من قبل؛ هذه اللحظات تمنحني طاقة إيجابية ممتعة للغاية".