شاهد.. نيمار يقلد رقصة فينيسيوس ويشتبك مع "عدوه القديم"

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لسرقة الأضواء في الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليس فقط بمهارته العالية، بل وبشخصيته المثيرة للجدل دائمًا.

ففي ظهوره الأول بعد التعافي من جراحة الركبة، قاد نيمار فريقه سانتوس لتحقيق فوز ثمين على فاسكو دي غاما بنتيجة 2-1، في مباراة مشحونة بالتوتر والذكريات السيئة.

عودة قوية واحتفال بأسلوب "فينيسيوس"

بدأ نيمار، الذي أتم عامه الـ34 مؤخرا، المباراة بنشاط كبير، ونجح في افتتح التسجيل لسانتوس في الدقيقة 25. ولم يكتفِ نيمار بالهدف، بل اختار الاحتفال بطريقة ملفتة عبر تقليد رقصة مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في إشارة دعم واضحة لزميله في المنتخب، وهو ما أشعل حماس الجماهير في المدرجات.

تجدد الصراع مع تياغو منديش

إلا أن أجواء الاحتفال لم تدم طويلًا، حيث دخل نيمار في مشادة عنيفة مع لاعب الوسط تياغو منديش. وتعود جذور الخلاف بينهما إلى عام 2020، حين تسبب منديش (لاعب ليون السابق) في إصابة بليغة لنيمار خلال فترة تواجده مع باريس سان جيرمان.

وتطور الموقف هذه المرة عندما اقترب منديش من نيمار أثناء احتفاله بالهدف ووجه له "نطحة" برأسه، ليسقط نيمار أرضًا، وينتهي الموقف بحصول كلاهما على البطاقة الصفراء.

ولم يخفِ نجم برشلونة الإسباني والهلال السعودي السابق غضبه تجاه منديش، وصرح قائلًا: "إنه يبحث دائمًا عن الجدل ويحاول تمثيل دور الرجل القوي. مع كل الاحترام، إنه أحمق. لقد تعمد إصابتي في باريس، واليوم هددني بتكرار الأمر".

ويرتبط الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفا في 128 مباراة دولية) بعقد مع سانتوس حتى نهاية عام 2026.