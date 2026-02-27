شاهد.. السد يحقق فوزا مثيرا على الدحيل ويعزز صدارته للدوري القطري

عوض السد متصدر الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين تأخره بهدف ليفوز 3-1 على الدحيل في مباراة قمة الخميس.

وتأخر السد بهدف إدميلسون جونيور بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 47 قبل أن يدرك يوسف أيمن مدافع الدحيل التعادل للسد بهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من القائد أكرم عفيف.

ووضع رافا موخيكا السد في المقدمة بعدها بدقيقتين إثر تمريرة عرضية من البرازيلي باولو أوتافيو ليضعها المهاجم الإسباني في الشباك من مدى قريب.

وأرسل عفيف تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسجل منها جيوفاني هنريكي الهدف الثالث للسد قبل النهاية بسبع دقائق.

وعزز السد صدارته للدوري برصيد 38 من 17 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن الغرافة الذي تغلب 3-2 على الريان في مباراة أقيمت في

نفس التوقيت.

وفي المقابل استمر الموسم السيئ للدحيل بتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن.

الغرافة يقلب الطاولة على الريان

وفشل الريان في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول بهدف رودريغو مورينو بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة أرضية زاحفة من داخل

منطقة الجزاء.

وتصدى خليفة أبوبكر حارس الغرافة لمحاولة من الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة العاشرة.

وبعدها بثماني دقائق ألغى الحكم هدفا لألفارو دجالو لاعب الغرافة بداعي التسلل.

نجح القائد فرجاني ساسي في إدراك التعادل للغرافة في الدقيقة 57 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ألفارو.

ووضع عمرو سراج الغرافة في المقدمة بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 61 قبل أن يجعل خوسيلو النتيجة 3-1 في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

لكن روجر غيديس قلص الفارق للريان من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسبها الحكم ضد التونسي

ساسي.

وظل الريان في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.