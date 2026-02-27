هل تم تعيين "بطل كأس العالم" خلفا للركراكي؟ الاتحاد المغربي يرد

بعد تداول أنباء عن إسناد تدريب المنتخب الأول للمغرب إلى محمد وهبي، المتوج مع "أسود الأطلس" للشباب بكأس العالم في تشيلي. نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول، لقيادة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد في بيان: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني".

وأكد البيان أن الجامعة ستُطلع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالمنتخب في حينها، كما جرت العادة.

وجاء النفي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تولي محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما والمتوج معه بكأس العالم في تشيلي، قيادة المنتخب الأول بدلا من الركراكي.

كما أشارت تلك التقارير إلى أن الركراكي يرغب في الرحيل، بعد 3 سنوات على رأس الجهاز الفني، على خلفية خسارة المنتخب لقب كأس أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب، عقب الهزيمة في النهائي أمام السنغال.

وسبق للاتحاد المغربي لكرة القدم، أن نفى، الثلاثاء، استقالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد الركراكي.

ويتولى الركراكي (50 عاما)، تدريب المنتخب المغربي منذ أغسطس/ آب 2022، وقاده إلى المركز الرابع في كأس العالم التي أقيمت في قطر.